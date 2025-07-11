На Украину надвигаются 40-градусная жара и грозы
Категория
Украина
Дата публикации

На Украину надвигаются 40-градусная жара и грозы

Погода в Украине 12 июля
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Источник:  Мeteoprog

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что в выходные погода будет поражать украинцев резкими контрастами. Часть территории накроют грозовые ливни, а кое-где раскалит до адских +38°...+40°.

Главные тезисы

  • Большинство регионов Украины накроют мощные ливни и грозы.
  • Самая адская жара на этот раз будет в Луганской области.

Погода в Украине 12 июля

На Западе пройдут кратковременные грозовые дожди — кое-где с градом. Что касается температурных показателей, то днем разогреет +21…+26 °С.

Северные области также накроют грозовые дожди, в Сумской области вероятны сильные ливни, крупный град и шквалы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18°С, днем +26...+31°С.

В центре страны также ожидаются грозы, сильные шквалы и град. Днем будет действительно жарко — +29...+34°С, а в Днепропетровской области до +37°С.

На юге и в Крыму прогнозируется жаркая и солнечная погода без осадков: от +30 до +37 °С.

В восточных регионах синоптик также предупреждает о грозовых дождях.

Днем в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными ливнями, местами возможен град и шквалы, 18 — 23 м/с. Температура воздуха ночью будет +18...+23°С, днем +32...+37°С, в Луганской области до +39°С.

Погода в Украине 13 июля

На западе ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем разогреет до +24...+29°С.

Северные регионы ночью снова накроют грозы. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +26…+31 °С.

В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16…+21 °С, днем +30…+35 °С. В южных областях и в Крыму сохранится облачная и жаркая погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 °С, днем +32…+37 °С.

На востоке можно рассчитывать на жаркую и неустойчивую погоду: грозы, месяцами сильные ливни, град и шквалы, 18-23 м/с.

Несмотря на это, в Луганской области днем ожидается аж +38… +40 °С.

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