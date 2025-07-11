На Украину надвигаются 40-градусная жара и грозы

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что в выходные погода будет поражать украинцев резкими контрастами. Часть территории накроют грозовые ливни, а кое-где раскалит до адских +38°...+40°.
Главные тезисы
- Большинство регионов Украины накроют мощные ливни и грозы.
- Самая адская жара на этот раз будет в Луганской области.
Погода в Украине 12 июля
На Западе пройдут кратковременные грозовые дожди — кое-где с градом. Что касается температурных показателей, то днем разогреет +21…+26 °С.
Северные области также накроют грозовые дожди, в Сумской области вероятны сильные ливни, крупный град и шквалы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18°С, днем +26...+31°С.
В центре страны также ожидаются грозы, сильные шквалы и град. Днем будет действительно жарко — +29...+34°С, а в Днепропетровской области до +37°С.
На юге и в Крыму прогнозируется жаркая и солнечная погода без осадков: от +30 до +37 °С.
В восточных регионах синоптик также предупреждает о грозовых дождях.
Погода в Украине 13 июля
На западе ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем разогреет до +24...+29°С.
Северные регионы ночью снова накроют грозы. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +26…+31 °С.
На востоке можно рассчитывать на жаркую и неустойчивую погоду: грозы, месяцами сильные ливни, град и шквалы, 18-23 м/с.
Несмотря на это, в Луганской области днем ожидается аж +38… +40 °С.
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