Волна чрезвычайной жары из Африки накроет Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Волна чрезвычайной жары из Африки накроет Украину

жара
Читати українською
Источник:  Укргидрометцентр

С 28 июня в Украину придет необычайная жара. В некоторых областях страны дневная температура воздуха составит +40 градусов.

Главные тезисы

  • С 28 июня начнется африканская волна жары в Украине, с температурой до +40 градусов.
  • Ожидается, что в западных областях и на Правобережье страны температура днем достигнет +35…+40 градусов в период с 28 по 30 июня.

Украину накроет африканской жарой

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В результате распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара.

Прогнозируется, что 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, а в течение 29-30 июня на Правобережье страны температура днем достигнет +35…+38 градусов.

Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения.

В Волынском областном центре гидрометеорологии сообщили, что дневная температура воздуха 28 и 29 июня достигнет +39 градусов.

В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии прогнозируют еще более сильную жару. В частности, днем 29 июня ожидается +40 градусов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Украину надвигаются 40-градусная жара и грозы
Погода в Украине 12 июля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Адский майский зной "атаковал" страны Европы
зной
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Угрожает ли Украине аномальная жара — объяснение синоптика
Как будет конец июня - прогноз от Диденко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?