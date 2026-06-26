Волна чрезвычайной жары из Африки накроет Украину

С 28 июня в Украину придет необычайная жара. В некоторых областях страны дневная температура воздуха составит +40 градусов.

Украину накроет африканской жарой

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В результате распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара. Поделиться

Прогнозируется, что 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, а в течение 29-30 июня на Правобережье страны температура днем достигнет +35…+38 градусов.

Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения.

В Волынском областном центре гидрометеорологии сообщили, что дневная температура воздуха 28 и 29 июня достигнет +39 градусов.