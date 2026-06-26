Волна чрезвычайной жары из Африки накроет Украину

С 28 июня в Украину придет необычайная жара. В некоторых областях страны дневная температура воздуха составит +40 градусов.
Главные тезисы
- С 28 июня начнется африканская волна жары в Украине, с температурой до +40 градусов.
- Ожидается, что в западных областях и на Правобережье страны температура днем достигнет +35…+40 градусов в период с 28 по 30 июня.
Украину накроет африканской жарой
Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.
Прогнозируется, что 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, а в течение 29-30 июня на Правобережье страны температура днем достигнет +35…+38 градусов.
Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения.
В Волынском областном центре гидрометеорологии сообщили, что дневная температура воздуха 28 и 29 июня достигнет +39 градусов.
В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии прогнозируют еще более сильную жару. В частности, днем 29 июня ожидается +40 градусов.
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