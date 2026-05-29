Адский майский зной "атаковал" страны Европы
Источник:  The Guardian

На этой неделе Европа пережила исключительную жару: температурные рекорды были побиты во многих странах под устойчивой зоной высокого давления, обычно называемой "тепловым куполом".

Главные тезисы

  • Европа пережила исключительный майский зной с побитием температурных рекордов.
  • В различных странах были зафиксированы рекорды максимальных и минимальных температур за май.

Температурные рекорды мая 2026 года в Европе

26 мая в Британии был побит рекорд максимальной температуры за май: в лондонском Королевском ботаническом саду Кью зафиксирован 35,1°C. Это побило рекорд, установленный накануне, когда в понедельник в Лондоне было отмечено 34,8°C.

Ранее рекорд максимальной температуры за май составил 32,8 ° C, зафиксированный в 1922 году, а затем повторенный в 1944 году.

В Ирландии также был побит рекорд максимальной температуры за май: на двух метеостанциях — в Киларне на юго-западе и Клонмеле на юге — было зафиксировано 28,8 °C.

Были побиты не только максимальные температуры — ночные минимумы также достигли рекордных значений. В ночь на вторник в Камборне на юго-западе Англии температура опустилась до 21,4°C, что стало еще одной тропической ночью, когда температура оставалась выше 20°C.

Аналогично, температура во Франции в понедельник и вторник достигла 36°C, став самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений. Представитель французского правительства заявил, что жара на этой неделе стала причиной гибели семи человек прямо или косвенно.

Важно, что температура в некоторых частях Европы примерно на 10-15 ° C выше среднего показателя для этого времени года.

Температура будет оставаться на уровне 5-10°C выше среднего в течение оставшейся недели, но постепенно начнет снижаться в Британии на следующей неделе.

