Адский майский зной "атаковал" страны Европы

На этой неделе Европа пережила исключительную жару: температурные рекорды были побиты во многих странах под устойчивой зоной высокого давления, обычно называемой "тепловым куполом".
Главные тезисы
- Европа пережила исключительный майский зной с побитием температурных рекордов.
- В различных странах были зафиксированы рекорды максимальных и минимальных температур за май.
Температурные рекорды мая 2026 года в Европе
26 мая в Британии был побит рекорд максимальной температуры за май: в лондонском Королевском ботаническом саду Кью зафиксирован 35,1°C. Это побило рекорд, установленный накануне, когда в понедельник в Лондоне было отмечено 34,8°C.
Ранее рекорд максимальной температуры за май составил 32,8 ° C, зафиксированный в 1922 году, а затем повторенный в 1944 году.
В Ирландии также был побит рекорд максимальной температуры за май: на двух метеостанциях — в Киларне на юго-западе и Клонмеле на юге — было зафиксировано 28,8 °C.
Аналогично, температура во Франции в понедельник и вторник достигла 36°C, став самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений. Представитель французского правительства заявил, что жара на этой неделе стала причиной гибели семи человек прямо или косвенно.
Важно, что температура в некоторых частях Европы примерно на 10-15 ° C выше среднего показателя для этого времени года.
Температура будет оставаться на уровне 5-10°C выше среднего в течение оставшейся недели, но постепенно начнет снижаться в Британии на следующей неделе.
