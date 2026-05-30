Россия "охотится" на западные технологии после ужесточения санкций

Российские спецслужбы активизировали усилия по получению западных технологий

Об этом сообщили агентству Associated Press три высокопоставленных представителя европейских спецслужб.

Четыре года усиленных международных санкций ограничили возможности Москвы по закупке европейского оборудования, технологий и научных исследований, в то время как изнурительная война против Украины обременила ключевые отрасли промышленности и толкнула страну к потенциальному финансовому кризису.

Они действительно знают, что им нужно, и прилагают серьезные усилия для приобретения современных станков, заводского оборудования, научных исследований и технологий двойного назначения, — отметил заместитель руководителя оперативного управления Шведской службы безопасности Кристофер Веделин. Поделиться

По его словам, в Швеции Россия нацелилась на оборонную промышленность и новые исследования в области вооружения, в частности, на истребитель Gripen. Она также пытается купить камеры и лазерные технологии, разработанные для гражданских целей, которые можно интегрировать в российские системы вооружения, добавил он.

Москва также пытается похитить технологии, которые помогут ей не отставать от Запада или даже получить преимущество над ним в ближайшие десятилетия, добавил директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус.

Речь идет о космических технологиях, квантовых, арктических технологиях, морских технологиях», — сказал он, добавив, что космические технологии — это то, что России нужно «именно сейчас», не вдаваясь в подробности. Страны используют такие технологии для спутниковой съемки, связи и навигации. Россия также нуждается в подпадающих под санкции компьютерных технологиях и обновлениях программного обеспечения для металлообрабатывающих станков, отметил Мартелиус.

Но поскольку схемы приобретения технологий становятся все сложнее, западные компании должны быть более осведомлены о том, что они могут безотчетно стать частью российской цепи поставок для войны, отметил Веделин.

Все службы безопасности и разведки в России помогают государству в его усилиях по получению этого. Они больше не так озабочены возможным разоблачением своих действий, поэтому идут на больший риск, чтобы достичь своих целей. Поделиться

В среду директор британской разведывательной службы Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «преследовании» Великобритании и ее европейских союзников из-за похищения технологий и планирования диверсий и покушений на убийство.

Москва также осуществляет кибератаки против европейских компаний и критической инфраструктуры, стремясь собрать информацию, которую она может использовать, «когда представится возможность и когда это будет отвечать ее целям», отметил Веделин.

В качестве примера он назвал кибератаку на шведскую электростанцию в прошлом году, которую связанные с Россией субъекты пытались «уничтожить», но потерпели неудачу. Он отметил, что атака частично была направлена на подрыв западной поддержки Украины.