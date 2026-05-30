Россия "охотится" на западные технологии после ужесточения санкций

Российские спецслужбы активизировали усилия по похищению западных технологий и оборонных секретов из-за санкций, сужающих военную экономику страны.
Главные тезисы
- Спецслужбы России активизировали усилия по похищению западных технологий и оборонных секретов из-за ужесточения санкций, ограничивающих доступ к западным ресурсам.
- Россия заинтересована в современных технологиях для оборонной промышленности и разведывательных целей, таких как космические, квантовые и морские технологии.
Российские спецслужбы активизировали усилия по получению западных технологий
Об этом сообщили агентству Associated Press три высокопоставленных представителя европейских спецслужб.
Четыре года усиленных международных санкций ограничили возможности Москвы по закупке европейского оборудования, технологий и научных исследований, в то время как изнурительная война против Украины обременила ключевые отрасли промышленности и толкнула страну к потенциальному финансовому кризису.
По его словам, в Швеции Россия нацелилась на оборонную промышленность и новые исследования в области вооружения, в частности, на истребитель Gripen. Она также пытается купить камеры и лазерные технологии, разработанные для гражданских целей, которые можно интегрировать в российские системы вооружения, добавил он.
Москва также пытается похитить технологии, которые помогут ей не отставать от Запада или даже получить преимущество над ним в ближайшие десятилетия, добавил директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус.
Речь идет о космических технологиях, квантовых, арктических технологиях, морских технологиях», — сказал он, добавив, что космические технологии — это то, что России нужно «именно сейчас», не вдаваясь в подробности. Страны используют такие технологии для спутниковой съемки, связи и навигации. Россия также нуждается в подпадающих под санкции компьютерных технологиях и обновлениях программного обеспечения для металлообрабатывающих станков, отметил Мартелиус.
Но поскольку схемы приобретения технологий становятся все сложнее, западные компании должны быть более осведомлены о том, что они могут безотчетно стать частью российской цепи поставок для войны, отметил Веделин.
В среду директор британской разведывательной службы Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «преследовании» Великобритании и ее европейских союзников из-за похищения технологий и планирования диверсий и покушений на убийство.
Москва также осуществляет кибератаки против европейских компаний и критической инфраструктуры, стремясь собрать информацию, которую она может использовать, «когда представится возможность и когда это будет отвечать ее целям», отметил Веделин.
В качестве примера он назвал кибератаку на шведскую электростанцию в прошлом году, которую связанные с Россией субъекты пытались «уничтожить», но потерпели неудачу. Он отметил, что атака частично была направлена на подрыв западной поддержки Украины.
Все более агрессивная тактика России может свидетельствовать о росте внутренних опасений по поводу ее экономики, которая «находится в очень плохом состоянии», отметил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-