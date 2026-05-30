Росія "полює" на західні технології після посилення санкцій

Російські спецслужби активізували зусилля з викрадення західних технологій та оборонних секретів через санкції, які звужують військову економіку країни.
Головні тези:
- Росія посилює зусилля з викрадення західних технологій після звуження можливостей закупівлі європейського обладнання через санкції.
- Російські спецслужби мають зацікавленість у сучасних технологіях для оборонної промисловості та розвідувальних цілей, включаючи космічні, квантові та морські технології.
Російські спецслужби активізували зусилля зі здобуття західних технологій
Про це повідомили агентству Associated Press троє високопоставлених представників європейських спецслужб.
Чотири роки посилених міжнародних санкцій обмежили можливості Москви щодо закупівлі європейського обладнання, технологій та наукових досліджень, тоді як виснажлива війна проти України обтяжила ключові галузі промисловості та штовхнула країну до потенційної фінансової кризи.
За його словами, у Швеції Росія націлилась на оборонну промисловість та нові дослідження в галузі озброєння, зокрема на винищувач Gripen. Вона також намагається придбати камери та лазерні технології, розроблені для цивільних цілей, які можна інтегрувати в російські системи озброєння, додав він.
Москва також намагається викрасти технології, які допоможуть їй не відставати від Заходу — або навіть отримати перевагу над ним — у найближчі десятиліття, додав директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус.
Йдеться про космічні технології, квантові, арктичні технології, морські технології», — сказав він, додавши, що космічні технології — це те, що Росії потрібно «саме зараз», не вдаючись у подробиці. Країни використовують такі технології для супутникової зйомки, зв'язку та навігації. Росія також потребує комп'ютерних технологій, що підпадають під санкції, та оновлень програмного забезпечення для металообробних верстатів, зазначив Мартеліус.
Та оскільки схеми придбання технологій стають дедалі складнішими, західні компанії мають бути більш обізнаними про те, що вони можуть несвідомо стати частиною російського ланцюга постачання для війни, зазначив Веделін.
У середу директорка британської розвідувальної служби Енн Кіст-Батлер звинуватила Росію в «переслідуванні» Великої Британії та її європейських союзників через викрадення технологій та планування диверсій та замахів на вбивство.
Москва також здійснює кібератаки проти європейських компаній та критичної інфраструктури, прагнучи зібрати інформацію, яку вона може використати, «коли випаде нагода і коли це відповідатиме її цілям», зазначив Веделін.
Як приклад він назвав кібератаку на шведську електростанцію минулого року, яку пов’язані з Росією суб’єкти намагалися «знищити» , але зазнали невдачі. Він зазначив, що атака частково була спрямована на підрив західної підтримки України.
Все більш агресивна тактика Росії може свідчити про зростання внутрішніх побоювань щодо її економіки, яка «знаходиться в дуже поганому стані», зазначив голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.
