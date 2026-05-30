Росія "полює" на західні технології після посилення санкцій

Російські спецслужби активізували зусилля з викрадення західних технологій та оборонних секретів через санкції, які звужують військову економіку країни.

Російські спецслужби активізували зусилля зі здобуття західних технологій

Про це повідомили агентству Associated Press троє високопоставлених представників європейських спецслужб.

Чотири роки посилених міжнародних санкцій обмежили можливості Москви щодо закупівлі європейського обладнання, технологій та наукових досліджень, тоді як виснажлива війна проти України обтяжила ключові галузі промисловості та штовхнула країну до потенційної фінансової кризи.

Вони дійсно знають, що їм потрібно, і докладають серйозних зусиль для придбання сучасних верстатів, заводського обладнання, наукових досліджень та технологій подвійного призначення, — зазначив заступник керівника оперативного управління Шведської служби безпеки Крістофер Веделін.

За його словами, у Швеції Росія націлилась на оборонну промисловість та нові дослідження в галузі озброєння, зокрема на винищувач Gripen. Вона також намагається придбати камери та лазерні технології, розроблені для цивільних цілей, які можна інтегрувати в російські системи озброєння, додав він.

Москва також намагається викрасти технології, які допоможуть їй не відставати від Заходу — або навіть отримати перевагу над ним — у найближчі десятиліття, додав директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус.

Йдеться про космічні технології, квантові, арктичні технології, морські технології», — сказав він, додавши, що космічні технології — це те, що Росії потрібно «саме зараз», не вдаючись у подробиці. Країни використовують такі технології для супутникової зйомки, зв'язку та навігації. Росія також потребує комп'ютерних технологій, що підпадають під санкції, та оновлень програмного забезпечення для металообробних верстатів, зазначив Мартеліус.

Та оскільки схеми придбання технологій стають дедалі складнішими, західні компанії мають бути більш обізнаними про те, що вони можуть несвідомо стати частиною російського ланцюга постачання для війни, зазначив Веделін.

Усі служби безпеки та розвідки в Росії допомагають державі в її зусиллях щодо отримання цього. Вони більше не так переймаються можливим викриттям своїх дій, тому йдуть на більший ризик, щоб досягти своїх цілей.

У середу директорка британської розвідувальної служби Енн Кіст-Батлер звинуватила Росію в «переслідуванні» Великої Британії та її європейських союзників через викрадення технологій та планування диверсій та замахів на вбивство.

Москва також здійснює кібератаки проти європейських компаній та критичної інфраструктури, прагнучи зібрати інформацію, яку вона може використати, «коли випаде нагода і коли це відповідатиме її цілям», зазначив Веделін.

Як приклад він назвав кібератаку на шведську електростанцію минулого року, яку пов’язані з Росією суб’єкти намагалися «знищити» , але зазнали невдачі. Він зазначив, що атака частково була спрямована на підрив західної підтримки України.