Трампу грозит серьезное заболевание — выводы врачей

Врач президента США Шон Барбабелла уверяет, что Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья" и "полностью пригоден" к исполнению обязанностей главы государства. Несмотря на это, он добавил, что американский лидер близок к ожирению.

Очередное комплексное медицинское обследование Дональда Трампа провели врачи в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Как утверждает Шон Барбабеллп, 79-летний американский лидер прошел компьютерную томографию, кардиологические обследования, скрининг онкологических заболеваний и ряд других профилактических тестов.

Что важно понимать, к тотальной проверке состояния здоровья президента США были привлечены 22 медицинских специалиста.

По убеждению самого главы Белого дома, все прошло "идеально".

Несмотря на это, стало известно, что при осмотре вес президента составлял 108 килограммов, что примерно на шесть килограммов больше, чем во время предварительного обследования в 2025 году.

При росте 190 сантиметров его индекс массы тела составляет 29,7 — лишь чуть ниже предела, после которого медики классифицируют состояние как ожирение.

На этом фоне врачи посоветовали Дональду Трампу скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес.