Трампу загрожує серйозне захворювання — висновки лікарів

Лікар президента США Шон Барбабелла запевняє, що Дональд Трамп перебуває у "відмінному стані здоров’я" та "повністю придатний" до виконання обов’язків глави держави. Попри це, він додав, що американський лідер близький до ожиріння.

Чергове комплексне медичне обстеження Дональда Трампа провели лікарі у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Як стверджує Шон Барбабеллп, 79-річний американський лідер пройшов комп’ютерну томографію, кардіологічні обстеження, скринінг на онкологічні захворювання та низку інших профілактичних тестів.

Що важливо розуміти, до тотальної перевірки стану здоров’я президента США були залучені 22 медичні спеціалісти.

На переконання самого очільника Білого дому, все пройшло "ідеально".

Попри це, стало відомо, що під час огляду вага президента становила 108 кілограмів, що приблизно на шість кілограмів більше, ніж під час попереднього обстеження у 2025 році.

При зрості 190 сантиметрів його індекс маси тіла становить 29,7 — лише трохи нижче межі, після якої медики класифікують стан як ожиріння.

На цьому тлі лікарі порадили Дональду Трампу скоригувати харчування, збільшити фізичну активність і знизити вагу.