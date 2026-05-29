Дональд Трамп став найбільш непопулярним президентом США за останні 16 років. Це показало опитування, проведене The Economist та YouGov.

Трамп очолив антирейтинг президентів США за 16 років

За результатами опитування, діяльність чинного президента схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою. Ще 6% респондентів не визначилися з позицією.

Таким чином, Трамп став найбільш непопулярним президентом США з 2009 року, коли The Economist та YouGov розпочали регулярний моніторинг громадської думки щодо діяльності американських президентів.

Аналітики називають два ключові чинники падіння рейтингу Трампа.

Перший — війна з Іраном, яку значна частина американців оцінила негативно.

Другий, і він серйозніший, — економічні проблеми: саме оцінка стану економіки найбільше вплинула на скорочення підтримки серед американців.

Хвиля невдоволення політикою Трампа поширилася навіть на штати, які забезпечили йому перемогу на виборах 2024 року.

Це може свідчити про поступову втрату підтримки не лише серед політичних опонентів, а й серед частини традиційного електорату республіканців.

За даними The Economist, розрив між кількістю американців, які схвалюють діяльність Трампа, та тими, хто її не підтримує, зараз став найбільшим за увесь час його перебування на посаді президента.