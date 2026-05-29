Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет. Это показал опрос, проведенный The Economist и YouGov.

Трамп возглавил антирейтинг президентов США за 16 лет

По результатам опроса, деятельность действующего президента одобряют только 34% американцев, в то время как 58% выражают недовольство его политикой. Еще 6% респондентов не определились с позицией.

Таким образом, Трамп стал самым непопулярным президентом США с 2009 года, когда The Economist и YouGov начали регулярный мониторинг общественного мнения о деятельности американских президентов.

Аналитики называют два ключевых фактора падения рейтинга Трампа.

Первый — война с Ираном, которую значительная часть американцев оценила негативно.

Второй, и он более серьезный, — экономические проблемы: именно оценка состояния экономики больше всего повлияла на сокращение поддержки среди американцев.

Волна недовольства политикой Трампа распространилась даже на штаты, которые обеспечили победу на выборах 2024 года.

Это может свидетельствовать о постепенной потере поддержки не только среди политических оппонентов, но и среди традиционного электората республиканцев.

По данным The Economist, разрыв между количеством американцев, одобряющих деятельность Трампа, и теми, кто ее не поддерживает, сейчас стал самым большим за все время его пребывания на посту президента.