Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет

Трамп
Читати українською
Источник:  The Economist

Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет. Это показал опрос, проведенный The Economist и YouGov.

Главные тезисы

  • Трамп возглавил антирейтинг президентов США за последние 16 лет с поддержкой всего лишь 34% американцев.
  • Война с Ираном и экономические проблемы стали ключевыми факторами негативного отношения американцев к политике Трампа.

Трамп возглавил антирейтинг президентов США за 16 лет

Трамп стал самым непопулярным президентом с начала опросов в 2009 году.

По результатам опроса, деятельность действующего президента одобряют только 34% американцев, в то время как 58% выражают недовольство его политикой. Еще 6% респондентов не определились с позицией.

Таким образом, Трамп стал самым непопулярным президентом США с 2009 года, когда The Economist и YouGov начали регулярный мониторинг общественного мнения о деятельности американских президентов.

Аналитики называют два ключевых фактора падения рейтинга Трампа.

  • Первый — война с Ираном, которую значительная часть американцев оценила негативно.

  • Второй, и он более серьезный, — экономические проблемы: именно оценка состояния экономики больше всего повлияла на сокращение поддержки среди американцев.

Волна недовольства политикой Трампа распространилась даже на штаты, которые обеспечили победу на выборах 2024 года.

Это может свидетельствовать о постепенной потере поддержки не только среди политических оппонентов, но и среди традиционного электората республиканцев.

По данным The Economist, разрыв между количеством американцев, одобряющих деятельность Трампа, и теми, кто ее не поддерживает, сейчас стал самым большим за все время его пребывания на посту президента.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг президента США Трампа рекордно упал
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг президента Трампа в США упал до минимума
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинги Трампа в США продолжают снижаться
Трамп продолжает терять доверие американцев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?