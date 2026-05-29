Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет. Это показал опрос, проведенный The Economist и YouGov.
Главные тезисы
- Трамп возглавил антирейтинг президентов США за последние 16 лет с поддержкой всего лишь 34% американцев.
- Война с Ираном и экономические проблемы стали ключевыми факторами негативного отношения американцев к политике Трампа.
Трамп возглавил антирейтинг президентов США за 16 лет
Трамп стал самым непопулярным президентом с начала опросов в 2009 году.
По результатам опроса, деятельность действующего президента одобряют только 34% американцев, в то время как 58% выражают недовольство его политикой. Еще 6% респондентов не определились с позицией.
Аналитики называют два ключевых фактора падения рейтинга Трампа.
Первый — война с Ираном, которую значительная часть американцев оценила негативно.
Второй, и он более серьезный, — экономические проблемы: именно оценка состояния экономики больше всего повлияла на сокращение поддержки среди американцев.
Волна недовольства политикой Трампа распространилась даже на штаты, которые обеспечили победу на выборах 2024 года.
Это может свидетельствовать о постепенной потере поддержки не только среди политических оппонентов, но и среди традиционного электората республиканцев.
По данным The Economist, разрыв между количеством американцев, одобряющих деятельность Трампа, и теми, кто ее не поддерживает, сейчас стал самым большим за все время его пребывания на посту президента.
