Рейтинг президента США Трампа рекордно упал

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом более года назад из-за роста цен на горючее и широкое неодобрение американо-израильской войны против Ирана.

Рейтинг президента Трампа "пробил дно"

Четырехдневный опрос Reuters, завершившийся 24 марта, показал, что 36% американцев одобряют работу Трампа, по сравнению с 40% в опросе Reuters/Ipsos, который проводили на прошлой неделе.

Мнения американцев о Трампе значительно ухудшились из-за его управления экономикой и стоимости жизни, поскольку в США цены на бензин резко выросли с тех пор, как Штаты и Израиль нанесли скоординированные удары по Ирану 28 февраля. Поделиться

Только 25% респондентов одобряют действия Трампа по вопросам стоимости жизни. Именно они находились в центре его президентской предвыборной кампании 2024 года.

Только 29% респондентов одобряют управленческие решения Трампа в экономике, что является самым низким рейтингом среди всех его президентских администраций и ниже любого рейтинга его предшественника, демократа Джо Байдена.

Общий рейтинг одобрения действий Трампа составил 47% в первые дни его президентства, а с прошлым летом он в целом держался на уровне около 40%.