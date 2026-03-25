Рейтинг президента США Трампа рекордно упал

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом более года назад из-за роста цен на горючее и широкое неодобрение американо-израильской войны против Ирана.
Главные тезисы
- Рейтинг президента США Трампа упал до исторического минимума после возвращения в Белый дом из-за роста цен на горючее и отказа от военной агрессии против Ирана.
- Лишь 36% американцев одобряют работу Трампа, причиной снижения рейтинга стали управление экономикой и повышение цен на жизненно важные ресурсы.
Рейтинг президента Трампа "пробил дно"
Четырехдневный опрос Reuters, завершившийся 24 марта, показал, что 36% американцев одобряют работу Трампа, по сравнению с 40% в опросе Reuters/Ipsos, который проводили на прошлой неделе.
Только 25% респондентов одобряют действия Трампа по вопросам стоимости жизни. Именно они находились в центре его президентской предвыборной кампании 2024 года.
Только 29% респондентов одобряют управленческие решения Трампа в экономике, что является самым низким рейтингом среди всех его президентских администраций и ниже любого рейтинга его предшественника, демократа Джо Байдена.
Общий рейтинг одобрения действий Трампа составил 47% в первые дни его президентства, а с прошлым летом он в целом держался на уровне около 40%.
Кроме этого, рейтинг все еще остается выше самого низкого показателя его первой администрации в 33% и немного выше самого низкого показателя одобрения Байдена в 35%.
