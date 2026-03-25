Рейтинг президента США Трампа рекордно впав

Джерело:  Reuters

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому понад рік тому через зростання цін на пальне та широке несхвалення американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Рейтинг президента Трампа “пробив дно”

Чотириденне опитування Reuters, що завершилося 24 березня, показало, що 36% американців схвалюють роботу Трампа, порівняно з 40% в опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводили минулого тижня.

Думки американців про Трампа значно погіршилися через його управління економікою та вартість життя, оскільки у США ціни на бензин різко зросли відтоді, як Штати та Ізраїль завдали скоординованих ударів по Ірану 28 лютого.

Лише 25% респондентів схвалюють дії Трампа у питаннях вартості життя. Саме вони були в центрі його президентської передвиборчої кампанії 2024 року.

Тільки 29% респондентів схвалюють управлінські рішення Трампа в економіці, що є найнижчим рейтингом серед усіх його президентських адміністрацій та нижчим за будь-який рейтинг його попередника, демократа Джо Байдена.

Зазначається, що загальний рейтинг схвалення дій Трампа становив 47% у перші дні його президентства, а з минулого літа він загалом тримався на рівні близько 40%.

Крім цього, рейтинг все ще залишається вищим за найнижчий показник його першої адміністрації в 33% і трохи вищим за найнижчий показник схвалення Байдена в 35%.

