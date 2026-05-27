Жодна країна не перерахувала кошти у фонд Ради миру Трампа

Офіційний фонд Ради миру, створений за ініціативи президента США Дональда Трампа для відбудови Гази, за чотири місяці після запуску ініціативи не отримав жодного долара.

Про це повідомляє FT із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ініціатива, яку Трамп у січні назвав однією з «найважливіших міжнародних організацій в історії», наразі перебуває в юридичній та політичній невизначеності.

Незважаючи на публічні заяви про готовність країн-донорів виділити значні кошти (загалом близько 17 млрд доларів — ред.), реальні транзакції на офіційний рахунок фонду не здійснювалися.

За словами чотирьох осіб, знайомих з цим питанням, через чотири місяці після започаткування роботи Ради її фінансовий фонд, створений Світовим банком, не отримав жодних грошей від донорів.

Зазначається, що частина потенційних донорів перераховувала кошти на окремий рахунок в банку JPMorgan, який не має належного рівня прозорості.

Посадовець Ради миру наголосив, що «було встановлено низку варіантів отримання фінансування», включаючи механізм Світового банку, і що «на даний момент донори вирішили скористатися іншими варіантами».

Він додав, що Рада миру «звітуватиме про свої фінансові показники» власній виконавчій раді, до складу якої входять посадовці адміністрації Трампа та інші радники.

Звертається увага, що внески у розмірі близько 3 млн доларів від Марокко та 20 млн доларів від Об'єднаних Арабських Еміратів допомогли фінансувати офіс «високого представника» у повоєнній Газі Миколи Младенова та зарплати Палестинського технократичного комітету, який Рада сформувала для управління сектором.

Два джерела розповіли, що ОАЕ також нещодавно надали 100 млн доларів на навчання нових поліцейських сил для Гази, але програма ще не розпочалася, і кошти заморожені.

Зазначається, що Державний департамент США має намір перерозподілити близько 1,2 млрд доларів на повсякденну діяльність Ради та надати їй близько 50 млн доларів для фінансування операцій, але ці кошти ще не розподілені.

Нещодавнє опитування ЄС, ООН та Світового банку оцінило, що для реконструкції Гази протягом наступного десятиліття знадобиться понад 70 млрд доларів.