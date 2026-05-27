Трамп упевнений у бажанні Ірану підписати мирну угоду
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп упевнений у бажанні Ірану підписати мирну угоду

Трамп
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп впевнений у бажанні Ірану укласти мирну угоду з Вашингтоном.
  • Трамп натякнув на можливі наслідки у випадку невдачі переговорів і підкреслив важливість узгодження умов для обох сторін.

Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів з Іраном

Відповідну заяву Трамп зробив 27 травня, під час засідання уряду в Білому домі.

Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.

Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу.

Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.

Останні заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливе наближення США та Ірану до проміжної угоди. Раніше американський президент заявляв, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.

Водночас іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливого документа. За даними Bloomberg, у неофіційному проєкті угоди йдеться про відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку протягом місяця після підписання домовленостей.

Також проєкт передбачає скасування морської блокади іранських портів з боку США та можливе виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа
Трамп досі лютує через позицію НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном
США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін передав Трампу попередження про посилення атак на Київ
Путін знову нагамається залякати Україну та світ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?