Трамп упевнений у бажанні Ірану підписати мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп впевнений у бажанні Ірану укласти мирну угоду з Вашингтоном.
- Трамп натякнув на можливі наслідки у випадку невдачі переговорів і підкреслив важливість узгодження умов для обох сторін.
Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів з Іраном
Відповідну заяву Трамп зробив 27 травня, під час засідання уряду в Білому домі.
При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.
Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу.
Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.
Водночас іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливого документа. За даними Bloomberg, у неофіційному проєкті угоди йдеться про відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку протягом місяця після підписання домовленостей.
Також проєкт передбачає скасування морської блокади іранських портів з боку США та можливе виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-