Трамп уверен в желании Ирана подписать мирное соглашение
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия.

Трамп сделал заявление о мирных переговорах с Ираном

Соответствующее заявление Трамп сделал 27 мая во время заседания правительства в Белом доме.

Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока они этого не добились... мы не довольны им, но будем.

Дональд Трамп

При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.

Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело.

Американский президент не уточнил, какие именно условия соглашения вызывают недовольство в США.

Последние заявления Трампа прозвучали на фоне сообщений о возможном приближении США и Ирана к промежуточному соглашению. Ранее американский президент заявлял, что документ уже "в основном согласован", а сторонам осталось согласовать лишь особые условия.

В то же время, иранское государственное телевидение обнародовало новые детали возможного документа. По данным Bloomberg, в неофициальном проекте соглашения говорится о возобновлении нормального судоходства через Ормузский пролив в течение месяца после подписания договоренностей.

Также проект предусматривает отмену морской блокады иранских портов со стороны США и возможный вывод американского флота из акватории вокруг Ирана.

