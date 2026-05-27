Трамп уверен в желании Ирана подписать мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия.
Главные тезисы
- Трамп уверен в намерениях Ирана на подписание мирного соглашения с США, но пока не удовлетворен предложенными условиями.
- Заявления Трампа о мирных переговорах с Ираном были сделаны во время заседания правительства.
Трамп сделал заявление о мирных переговорах с Ираном
Соответствующее заявление Трамп сделал 27 мая во время заседания правительства в Белом доме.
При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.
Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело.
Американский президент не уточнил, какие именно условия соглашения вызывают недовольство в США.
В то же время, иранское государственное телевидение обнародовало новые детали возможного документа. По данным Bloomberg, в неофициальном проекте соглашения говорится о возобновлении нормального судоходства через Ормузский пролив в течение месяца после подписания договоренностей.
Также проект предусматривает отмену морской блокады иранских портов со стороны США и возможный вывод американского флота из акватории вокруг Ирана.
