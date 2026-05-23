Администрация Трампа устранила Израиль от переговоров с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа решила отстранить Израиль от переговоров с Ираном. Причиной тому стали слишком оптимистичные и не оправдавшиеся оценки премьера Биньямина Нетаньяху.

США не считаются с Израилем в переговорах с Ираном

В преддверии атаки на Иран 28 февраля Нетаньяху не только присутствовал в ситуационном центре с Трампом, но и возглавлял обсуждения, в которых предсказывал, что общий удар США и Израиля вполне может привести к падению Исламской Республики.

Однако несколько недель спустя, после того как оптимистичные заверения оказались неверными, картина редко изменилась.

По словам двух чиновников Минобороны Израиля, администрация Трампа настолько отстранила израильскую сторону от дел, что лидеры страны были практически полностью исключены из переговоров о перемирии между США и Ираном.

Теперь израильтяне, испытывающие нехватку информации от своего ближайшего союзника, вынуждены собирать информацию о происходящем между США и Ираном из-за своих связей с лидерами и дипломатами в регионе, а также посредством собственной слежки внутри иранского режима. Поделиться

Переход фактически "из кабины пилота в эконом-класс" может иметь серьезные последствия для Израиля, и особенно для Нетаньяху, которого в этом году предстоит непростая борьба за переизбрание.

Как пишет NYT, Нетаньяху долгое время позиционировал себя для избирателей как "наставника Трампа", обладающего возможностью заручиться поддержкой президента и удержать ее.

В телеобращении в начале войны он представил себя равным президенту США, заверив израильтян, что разговаривает с Трампом "почти каждый день", обмениваясь идеями и советами, "и принимая решение вместе".

Так в феврале он втянул Израиль в войну, лелея грандиозные планы достичь цели, которой стремился десятилетиями — раз и навсегда остановить стремление Ирана к обладанию ядерным оружием.

Когда война началась с разгрома верхушки Ирана, казалось, что может сбыться и еще одна цель — свержение режима. Однако многие в окружении Трампа всегда считали эту идею абсурдной.

Вскоре приоритеты США и Израиля стали все больше расходиться, особенно после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и заставило Трампа согласиться на прекращение огня. Поделиться

Израиль, напротив, столкнулся с недостижимостью своих целей в этой войне. В частности, в начале войны Нетаньяху хотел: свержение режима, уничтожение иранской ядерной программы и ликвидацию ракетной программы Ирана. Ни одна из целей так и не была достигнута.

Учитывая исключение Израиля из переговоров, вопрос арсенала баллистических ракет, возможно, остался вне повестки дня. Таким образом, любое соглашение не улучшит, не улучшит соглашение 2015 года, которое Нетаньяху критиковал, поскольку оно не касалось иранских ракет.

Кроме того, у страны теперь есть и другие опасения по поводу возможных контуров соглашения между США и Ираном, включая отмену санкций против Тегерана.