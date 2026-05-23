Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила усунути Ізраїль від переговорів з Іраном. Причиною тому стали надто оптимістичні оцінки прем'єра Біньяміна Нетаньяху, які так і не справдилися.

Напередодні атаки на Іран 28 лютого Нетаньяху не тільки був присутній у ситуаційному центрі з Трампом, а й очолював обговорення, в яких пророкував, що спільний удар США та Ізраїлю цілком може призвести до падіння Ісламської Республіки.

Однак, кілька тижнів потому, після того як оптимістичні запевнення виявилися невірними, картина рідко змінилася.

За словами двох чиновників Міноборони Ізраїлю, адміністрація Трампа настільки відсторонила ізраїльську сторону від справ, що лідери країни були практично повністю виключені з переговорів про перемир'я між США та Іраном.

Тепер ізраїльтяни, які відчувають брак інформації від свого найближчого союзника, змушені збирати інформацію про те, що відбувається між США та Іраном, через свої зв'язки з лідерами і дипломатами в регіоні, а також за допомогою власного стеження всередині іранського режиму.

Перехід фактично "з кабіни пілота в економ-клас" може мати серйозні наслідки для Ізраїлю, і особливо для Нетаньяху, на якого цього року чекає непроста боротьба за переобрання.

Як пише NYT, Нетаньяху тривалий час позиціонував себе для виборців як "наставника Трампа", який володіє можливістю заручитися підтримкою президента й утримати її.

У телезверненні на початку війни він представив себе рівним президенту США, запевнивши ізраїльтян, що розмовляє з Трампом "майже щодня", обмінюючись ідеями і порадами, "і ухвалюючи рішення разом".

Так у лютому він втягнув Ізраїль у війну, плекаючи грандіозні плани досягти мету, якої прагнув десятиліттями — раз і назавжди зупинити прагнення Ірану до володіння ядерною зброєю.

Коли війна почалася з розгрому верхівки Ірану, здавалося, що може збутися і ще одна мета — повалення режиму. Однак багато хто в оточенні Трампа завжди вважав цю ідею абсурдною.

Незабаром пріоритети США та Ізраїлю почали дедалі більше розходитися, особливо після того, як Іран закрив Ормузьку протоку, що призвело до різкого зростання цін на нафту і змусило Трампа погодитися на припинення вогню.

Ізраїль, навпаки, зіткнувся з недосяжністю своїх цілей у цій війні. Зокрема, на початку війни Нетаньяху хотів: повалення режиму, знищення іранської ядерної програми та ліквідацію ракетної програми Ірану. Жодна з цілей так і не була досягнута.

З огляду на виключення Ізраїлю з переговорів, питання арсеналу балістичних ракет, можливо, залишилося поза порядком денним. Таким чином, будь-яка угода не поліпшить не поліпшить угоду 2015 року, яку Нетаньяху критикував, оскільки вона не стосувалася іранських ракет.

Крім того, у країни тепер є й інші побоювання з приводу можливих контурів угоди між США та Іраном, включно зі скасуванням санкцій проти Тегерана.