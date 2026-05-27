Зеленський звернувся до Трампа і Конгресу на тлі масованих атак РФ по Україні
Джерело: The Kyiv Independent

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському колезі Дональду Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО.

Головні тези:

  • Звернення Зеленського відображає загострення ситуації в Україні на тлі масованих атак РФ.
  • Президент України наголосив на критичному дефіциті засобів протиповітряної оборони та просить допомоги у захисті країни.

Зеленський звернувся до США через критичний дефіцит засобів ППО

Про це повідомив журналістам радник президента України Дмитро Литвин.

За його словами, адресатів два — Дональд Трамп і Конгрес.

Звернення Зеленського з’явилося на тлі посилення російських масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.

Що стосується протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати.

Український лідер наголосив, що нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою стикається країна. Він попросив допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.

Я, від імені українського народу, з повагою прошу президента та Конгрес США продовжувати брати участь у цьому процесі. І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки РФ.

Володимир Зеленський

Президент України

