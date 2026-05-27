Зеленський звернувся до Трампа і Конгресу на тлі масованих атак РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському колезі Дональду Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО.
Головні тези:
- Звернення Зеленського відображає загострення ситуації в Україні на тлі масованих атак РФ.
- Президент України наголосив на критичному дефіциті засобів протиповітряної оборони та просить допомоги у захисті країни.
Зеленський звернувся до США через критичний дефіцит засобів ППО
Про це повідомив журналістам радник президента України Дмитро Литвин.
За його словами, адресатів два — Дональд Трамп і Конгрес.
Звернення Зеленського з’явилося на тлі посилення російських масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.
Український лідер наголосив, що нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою стикається країна. Він попросив допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.
