Росія пошкодила у Києві близько 300 об'єктів під час останньої атаки — Зеленський

Росія пошкодила майже 150 житлових будинків у Києві 24 травня — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загалом у Києві були пошкоджені близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків — протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, решта отримують допомогу амбулаторно, зауважив Президент і висловив вдячність медикам, які лікують і підтримують людей, а також усім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам.

Загалом 24 травня під російськими ударами перебували шість областей.

Захисту має бути більше: підтримка ППО — це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Володимир Зеленський Президент України

Також глава держави подякував партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий допомагати Україні реальними кроками.

Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БПЛА на 54 локаціях.

Загалом РФ застосувала 90 ракет і 600 БПЛА: