Росія пошкодила у Києві близько 300 об'єктів під час останньої атаки — Зеленський

У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 обʼєктів, зокрема майже 150 житлових будинків.
Головні тези:
- Під час останньої атаки 24 травня у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів, серед них майже 150 житлових будинків.
- У Шевченківському та Подільському районах тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки, залучено майже 100 працівників ДСНС.
Росія пошкодила майже 150 житлових будинків у Києві 24 травня — Зеленський
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Загалом у Києві були пошкоджені близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків — протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках.
Загалом 24 травня під російськими ударами перебували шість областей.
Також глава держави подякував партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий допомагати Україні реальними кроками.
Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БПЛА на 54 локаціях.
Загалом РФ застосувала 90 ракет і 600 БПЛА:
одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" (район пуску — Капустин Яр, Астраханська область, РФ);
дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску — Липецька область, РФ);
три протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська область, РФ);
30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків — Вологодська, Курська обл область, РФ, акваторія Чорного моря);
600 ударних БПЛА із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим).
