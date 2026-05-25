Росія пошкодила у Києві близько 300 об'єктів під час останньої атаки — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія пошкодила у Києві близько 300 об'єктів під час останньої атаки — Зеленський

Володимир Зеленський
Київ
Read in English

У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 обʼєктів, зокрема майже 150 житлових будинків.

Головні тези:

  • Під час останньої атаки 24 травня у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів, серед них майже 150 житлових будинків.
  • У Шевченківському та Подільському районах тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки, залучено майже 100 працівників ДСНС.

Росія пошкодила майже 150 житлових будинків у Києві 24 травня — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загалом у Києві були пошкоджені близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків — протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, решта отримують допомогу амбулаторно, зауважив Президент і висловив вдячність медикам, які лікують і підтримують людей, а також усім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам.

Загалом 24 травня під російськими ударами перебували шість областей.

Захисту має бути більше: підтримка ППО — це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також глава держави подякував партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий допомагати Україні реальними кроками.

Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БПЛА на 54 локаціях.

Загалом РФ застосувала 90 ракет і 600 БПЛА:

  • одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" (район пуску — Капустин Яр, Астраханська область, РФ);

  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску — Липецька область, РФ);

  • три протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська область, РФ);

  • 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

  • 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків — Вологодська, Курська обл область, РФ, акваторія Чорного моря);

  • 600 ударних БПЛА із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Посольство США у Києві попереджає про ймовірність масштабного повітряного удару Росії протягом доби
Посольство
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість потерпілих у Києві зросла до 69 осіб
Віталій Кличко
Атака Росії на Київ 24 травня - нові подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав наслідки атаки Росії на Київ
Володимир Зеленський
Атака РФ на Київ 24 травня - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?