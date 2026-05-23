Посольство США у Києві попереджає про ймовірність масштабного повітряного удару Росії протягом доби
Джерело:  Посольство США в Україні

Посольство США попереджає про можливе завдання Росією масштабного повітряного удару по Україні протягом найближчої доби.

  • Посольство США у Києві попереджає про можливість масштабного повітряного удару Росії на Україну протягом найближчої доби.
  • Місія рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у безпечному місці у разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин.

Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Також у відомстві закликали своїх громадян зробити такі дії:

  • визначити місця розташування сховищ до повітряної тривоги;

  • завантажити на свій телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу;

  • у разі оголошення тривоги негайно сховатися в безпечному місці;

  • стежити за новинами місцевих ЗМІ та бути готовими скоригувати свої плани;

  • тримати запаси води, продуктів харчування та медикаментів;

  • у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок української влади та служб екстреного реагування;

  • ознайомитися з тим, що може і що не може не може зробити Держдепартамент США в умовах кризи.

Попереднє подібне повідомлення посольства США було опубліковано 8 січня цього року. В ніч на 9 січня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив із посиланням на дані розвідок США та Європи про можливу підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка", зокрема по Києву.

