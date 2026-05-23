Посольство США у Києві попереджає про ймовірність масштабного повітряного удару Росії протягом доби

Посольство США попереджає про можливе завдання Росією масштабного повітряного удару по Україні протягом найближчої доби.
Головні тези:
- Посольство США у Києві попереджає про можливість масштабного повітряного удару Росії на Україну протягом найближчої доби.
- Місія рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у безпечному місці у разі оголошення повітряної тривоги.
Посольство США попереджає про удар Росії по Україні протягом доби
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин.
Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
Також у відомстві закликали своїх громадян зробити такі дії:
визначити місця розташування сховищ до повітряної тривоги;
завантажити на свій телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу;
у разі оголошення тривоги негайно сховатися в безпечному місці;
стежити за новинами місцевих ЗМІ та бути готовими скоригувати свої плани;
тримати запаси води, продуктів харчування та медикаментів;
у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок української влади та служб екстреного реагування;
ознайомитися з тим, що може і що не може не може зробити Держдепартамент США в умовах кризи.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив із посиланням на дані розвідок США та Європи про можливу підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка", зокрема по Києву.
