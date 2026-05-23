Посольство США в Киеве предупреждает о вероятности масштабного воздушного удара России в течение суток

Посольство США предупреждает о возможной задаче Россией масштабного воздушного удара по Украине в ближайшие сутки.

Посольство США предупреждает об ударе России по Украине в течение суток

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов.

Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Также в ведомстве призвали своих граждан совершить следующие действия:

определить местоположения хранилищ к воздушной тревоге;

загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге;

в случае объявления тревоги немедленно укрыться в безопасном месте;

следить за новостями местных СМИ и быть готовыми скорректировать свои планы;

содержать запасы воды, продуктов питания и медикаментов;

в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинской власти и служб экстренного реагирования;

ознакомиться с тем, что может и что не может, не может сделать Госдепартамент США в условиях кризиса.

Предыдущее подобное сообщение посольства США было опубликовано 8 января этого года. В ночь на 9 января Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львовской области. Поделиться

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведок США и Европы о возможной подготовке россиянами удара с применением "Орешника", в том числе по Киеву.