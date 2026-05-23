Посольство США в Киеве предупреждает о вероятности масштабного воздушного удара России в течение суток

Посольство США предупреждает о возможной задаче Россией масштабного воздушного удара по Украине в ближайшие сутки.
Главные тезисы
- Посольство США в Киеве предупреждает о возможности масштабного воздушного удара со стороны России на Украину в ближайшие сутки.
- Гражданам США рекомендуется быть готовыми к скрытию в безопасном месте при объявлении воздушной тревоги.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов.
Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Также в ведомстве призвали своих граждан совершить следующие действия:
определить местоположения хранилищ к воздушной тревоге;
загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге;
в случае объявления тревоги немедленно укрыться в безопасном месте;
следить за новостями местных СМИ и быть готовыми скорректировать свои планы;
содержать запасы воды, продуктов питания и медикаментов;
в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинской власти и служб экстренного реагирования;
ознакомиться с тем, что может и что не может, не может сделать Госдепартамент США в условиях кризиса.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведок США и Европы о возможной подготовке россиянами удара с применением "Орешника", в том числе по Киеву.
