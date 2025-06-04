Посольство США в Украине снова предупреждает о риске масштабных воздушных атак

Посольство США в Украине заявило 4 июня, что существует риск «значительных воздушных атак», и посоветовало американским гражданам быть осторожными.

Посольство США в Украине предупреждает о значительных воздушных атаках

В посольстве отметили, что в последние недели Россия увеличила интенсивность атак ракетами и беспилотниками против Украины, и подчеркнули, что сейчас «сохраняется риск значительных воздушных атак».

Посольство США в Украине призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Поделиться

Американским гражданам, в частности, посоветовали заранее определить места укрытия, загрузить на мобильный телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге, следить за новостями украинских медиа и следовать указаниям украинских должностных лиц и служб экстренного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.