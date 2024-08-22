Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости 24 августа.

Украинцев предупреждают о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа, — говорится в заявлении посольства. Поделиться

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:

следить за обновлениями в местных СМИ.

определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.

немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.

следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, с территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69.

Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "Шахедов".

Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель:

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69

50 ударных "Шахедов" в разных областях.

Цели были сбиты в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.