Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости 24 августа.
Главные тезисы
- Посольство США в Украине предостерегает о повышенном риске атак со стороны РФ в преддверии Дня Независимости Украины 24 августа.
- Проведены массированные атаки РФ на Украину включая ракетные атаки и использование беспилотников.
- Украинцев призывают следить за обновлениями в СМИ и готовиться заранее к возможным авиационным тревогам.
- Силы обороны Украины успешно отразили воздушные атаки, сбив 51 воздушную цель, включая ракеты и ударные беспилотники.
Украинцев предупреждают о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости
В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:
следить за обновлениями в местных СМИ.
определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.
немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.
следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Россия массированно атаковала Украину 21 августа
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, с территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69.
Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "Шахедов".
Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель:
одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69
50 ударных "Шахедов" в разных областях.
Цели были сбиты в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.
Кроме того, 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.
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