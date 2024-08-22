Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости
Категория
Украина
Дата публикации

Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости
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Источник:  Посольство США в Украине

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости 24 августа.

Главные тезисы

  • Посольство США в Украине предостерегает о повышенном риске атак со стороны РФ в преддверии Дня Независимости Украины 24 августа.
  • Проведены массированные атаки РФ на Украину включая ракетные атаки и использование беспилотников.
  • Украинцев призывают следить за обновлениями в СМИ и готовиться заранее к возможным авиационным тревогам.
  • Силы обороны Украины успешно отразили воздушные атаки, сбив 51 воздушную цель, включая ракеты и ударные беспилотники.

Украинцев предупреждают о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа, — говорится в заявлении посольства.

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:

  • следить за обновлениями в местных СМИ.

  • определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.

  • немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.

  • следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, с территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69.

Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "Шахедов".

Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель:

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69

  • 50 ударных "Шахедов" в разных областях.

Цели были сбиты в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.

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