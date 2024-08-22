Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності

Посольство США в Україні попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності 24 серпня.
Головні тези:
- Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ перед святкуванням Дня Незалежності 24 серпня.
- Російські безпілотники та ракети можуть здійснювати атаки на всій території України у найближчі дні.
- У разі небезпеки українцям рекомендується слідкувати за новинами місцевих ЗМІ та дотримуватись вказівок владних осіб та рятувальників.
- Протягом 21 серпня відбулися масовані атаки РФ на Україну з використанням ракет та безпілотників, проти яких здійснювалась оборона авіацією та іншими військовими підрозділами.
Українців попереджають про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності
Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки:
слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ.
визначити місця укриттів заздалегідь, заздалегідь, за будь-якої повітряної тривоги.
негайно сховатись, якщо оголошено повітряну тривогу.
дотримуватись вказівок українських чиновників і рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Росія масовано атакувала Україну 21 серпня
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, з території Воронезької області РФ було запущено дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а з повітряного простору Курської області — керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.
Додатково з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська надіслали 69 ударних "Шахедів".
Повітряними силами України було виявлено та супроводжено 72 повітряні цілі. Протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 51 повітряну ціль:
одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69
50 ударних "Шахедів" у різних областях.
Цілі збили в Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.
Крім того, 16 ворожих безпілотників було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії.
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