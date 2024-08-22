Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності

Посольство США в Україні попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності 24 серпня.

Українців попереджають про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності

Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних зросте ризик як нічних, так і денних атак російських безпілотників і ракет по всій території України у зв'язку з Днем незалежності України 24 серпня, — йдеться в заяві посольства. Поширити

Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки:

слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ.

визначити місця укриттів заздалегідь, заздалегідь, за будь-якої повітряної тривоги.

негайно сховатись, якщо оголошено повітряну тривогу.

дотримуватись вказівок українських чиновників і рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Росія масовано атакувала Україну 21 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, з території Воронезької області РФ було запущено дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а з повітряного простору Курської області — керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Додатково з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська надіслали 69 ударних "Шахедів".

Повітряними силами України було виявлено та супроводжено 72 повітряні цілі. Протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 51 повітряну ціль:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69

50 ударних "Шахедів" у різних областях.

Цілі збили в Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, 16 ворожих безпілотників було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії.