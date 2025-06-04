Посольство США в Україні знову попереджає про ризик масштабних повітряних атак

Посольство США в Україні заявило 4 червня, що наразі існує ризик «значних повітряних атак», і порадило американським громадянам бути обережними.
Головні тези:
- Посольство США в Україні наголошує на ризику значних повітряних атак у країні.
- Громадянам США рекомендовано бути обережними та готуватися до можливості негайного укриття в разі повітряної тривоги.
- Посольство закликає американців встановити додаток для сповіщення про небезпеку, визначити місця укриття та слідкувати за новинами українських ЗМІ.
Посольство США в Україні попереджає про значні повітряні атаки
У посольстві зазначили, що останніми тижнями Росія збільшила інтенсивність атак ракетами і безпілотниками проти України, і наголосили, що наразі «зберігається ризик значних повітряних атак».
Американським громадянам, зокрема, порадили заздалегідь визначити місця укриття, завантажити на мобільний телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу, слідкувати за новинами в українських медіа та дотримуватися вказівок українських посадовців та служб екстреного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Останнє подібне попередження було 9 травня 2025 року.
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