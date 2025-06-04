Посольство США в Україні знову попереджає про ризик масштабних повітряних атак
Категорія
Україна
Дата публікації

Посольство США в Україні знову попереджає про ризик масштабних повітряних атак

посольство
Джерело:  Посольство США в Україні

Посольство США в Україні заявило 4 червня, що наразі існує ризик «значних повітряних атак», і порадило американським громадянам бути обережними.

Головні тези:

  • Посольство США в Україні наголошує на ризику значних повітряних атак у країні.
  • Громадянам США рекомендовано бути обережними та готуватися до можливості негайного укриття в разі повітряної тривоги.
  • Посольство закликає американців встановити додаток для сповіщення про небезпеку, визначити місця укриття та слідкувати за новинами українських ЗМІ.

Посольство США в Україні попереджає про значні повітряні атаки

У посольстві зазначили, що останніми тижнями Росія збільшила інтенсивність атак ракетами і безпілотниками проти України, і наголосили, що наразі «зберігається ризик значних повітряних атак».

Посольство США в Україні закликає громадян США виявляти належну обережність. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Американським громадянам, зокрема, порадили заздалегідь визначити місця укриття, завантажити на мобільний телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу, слідкувати за новинами в українських медіа та дотримуватися вказівок українських посадовців та служб екстреного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Останнє подібне попередження було 9 травня 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності
Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Посольство США попередило про ймовірність масштабного обстрілу 20 листопада
Посольство США попередило про ймовірність масштабного обстрілу 20 листопада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Посольство США попереджає про зростання загрози в Україні через плани РФ
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?