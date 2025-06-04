Посольство США в Україні знову попереджає про ризик масштабних повітряних атак

Посольство США в Україні заявило 4 червня, що наразі існує ризик «значних повітряних атак», і порадило американським громадянам бути обережними.

Посольство США в Україні попереджає про значні повітряні атаки

У посольстві зазначили, що останніми тижнями Росія збільшила інтенсивність атак ракетами і безпілотниками проти України, і наголосили, що наразі «зберігається ризик значних повітряних атак».

Посольство США в Україні закликає громадян США виявляти належну обережність. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Поширити

Американським громадянам, зокрема, порадили заздалегідь визначити місця укриття, завантажити на мобільний телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу, слідкувати за новинами в українських медіа та дотримуватися вказівок українських посадовців та служб екстреного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.