Россия готовит комбинированный удар по Украине с применением "Орешника" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупреждает украинцев о подготовке Россией нового комбинированного удара по стране, в том числе и с применением баллистической ракеты "Орешник".

Россияне готовятся ударить "Орешником" по Украине — Зеленский

Президент заслушал доклад разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «орешника», проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера. Русское безумие действительно безгранично, так что, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский обратил внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером для других потенциальных агрессоров.

Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира, и что реакция будет не постфактум, а превентивной — надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну.

Зеленский заявил о подготовке к российскому удару со стороны ПВО Украины.