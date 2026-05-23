Россия готовит комбинированный удар по Украине с применением "Орешника" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупреждает украинцев о подготовке Россией нового комбинированного удара по стране, в том числе и с применением баллистической ракеты "Орешник".
Главные тезисы
- Зеленский предупреждает о подготовке Россией комбинированного удара по Украине с использованием баллистической ракеты “Орешник”.
- Россия готовится нанести удар по территории Украины, в том числе по Киеву, с использованием вооружения средней дальности.
Россияне готовятся ударить "Орешником" по Украине — Зеленский
Президент заслушал доклад разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «орешника», проверяем эту информацию.
Зеленский обратил внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером для других потенциальных агрессоров.
Зеленский заявил о подготовке к российскому удару со стороны ПВО Украины.
Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать — мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями.
