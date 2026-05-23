Россия готовит комбинированный удар по Украине с применением "Орешника" — Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупреждает украинцев о подготовке Россией нового комбинированного удара по стране, в том числе и с применением баллистической ракеты "Орешник".

Главные тезисы

  • Зеленский предупреждает о подготовке Россией комбинированного удара по Украине с использованием баллистической ракеты “Орешник”.
  • Россия готовится нанести удар по территории Украины, в том числе по Киеву, с использованием вооружения средней дальности.

Россияне готовятся ударить "Орешником" по Украине — Зеленский

Президент заслушал доклад разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «орешника», проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера. Русское безумие действительно безгранично, так что, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский обратил внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером для других потенциальных агрессоров.

Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира, и что реакция будет не постфактум, а превентивной — надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну.

Зеленский заявил о подготовке к российскому удару со стороны ПВО Украины.

Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать — мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями.

