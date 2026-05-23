Зеленский принял новые санкции против российских военных преступников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций - в отношении россиян, ответственных за ракетные удары по Украине, в том числе по "Охматдету", а также по военно-морской логистике РФ.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота России.

В частности, речь идет об указах Президента Украины №426/2026 и №427/2026.

Уточняется, что в первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

В Офисе Президента проинформировали, что ограничения были наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, применивших более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробалистических ракет "Кинжал".

В частности, они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

В ОП сообщили, что санкции были наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России.

Как заявили в учреждении, они совершили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М".

В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где погибли 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в частности, двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова2 ракетами погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

В Офисе Президента проинформировали, что во второй пакет санкций вошли 29 гражданских торговых судов, которые привлечены в перевозке грузов для военных нужд РФ.

Как отмечается, они привлекаются к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Минобороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.