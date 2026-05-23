Зеленский принял новые санкции против российских военных преступников
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский принял новые санкции против российских военных преступников

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций - в отношении россиян, ответственных за ракетные удары по Украине, в том числе по "Охматдету", а также по военно-морской логистике РФ.

Главные тезисы

  • Зеленский принял решение ввести санкции против российских военных, ответственных за ракетные удары по Украине, в том числе по “Охматдету”.
  • Президент подписал указы о наложении ограничений на российских оккупантов, причастных к ударам по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

Украина приняла санкции против российских ракетчиков, причастных к ударам по Украине

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота России.

В частности, речь идет об указах Президента Украины №426/2026 и №427/2026.

Уточняется, что в первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

В Офисе Президента проинформировали, что ограничения были наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, применивших более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробалистических ракет "Кинжал".

В частности, они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

В ОП сообщили, что санкции были наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России.

Как заявили в учреждении, они совершили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М".

В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где погибли 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в частности, двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова2 ракетами погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

В Офисе Президента проинформировали, что во второй пакет санкций вошли 29 гражданских торговых судов, которые привлечены в перевозке грузов для военных нужд РФ.

Как отмечается, они привлекаются к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Минобороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.

По другим Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял санкции против Богдана и соратников Медведчука
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу объектам военной инфраструктуры РФ — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона — Зеленский
Владимир Зеленский
Украина доказала, что московская ПВО ее не остановит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?