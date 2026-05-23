Зеленський ухвалив нові санкції проти російських воєнних злочинців

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій - щодо росіян, відповідальних за ракетні удари по Україні, зокрема по "Охматдиту", а також щодо військово-морської логістики РФ.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій щодо окупантів, які відповідальні за ракетні удари по території України, та морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.

Зокрема, йдеться про укази Президента України № 426/2026 і № 427/2026.

Уточнюється, що до першого санкційного пакета увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

В Офісі Президента поінформували, що обмеження були накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зокрема, вони завдавали ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року.

В ОП повідомили, що санкції також були накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії.

Як заявили в установі, вони здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та балістичних ракет "Іскандер-М".

Унаслідок цього були атаковані критична та цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема, двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення.

В Офісі Президента поінформували, що до другого пакета санкцій увійшло 29 цивільних торгових суден, які залучені в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ.

Як зазначається, їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міноборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії.