"Время пришло". Зеленский отправил специальное письмо Евросоюзу

Согласно данным Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский в письме к лидерам Европейского Союза категорически отбросил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного" члена блока.
Главные тезисы
- Письмо адресовано Антонио Кошту, Урсуле фон дер Ляен и Никосу Христодулидесу.
- По убеждению президента, Украина заслуживает равных прав в Европе.
Зеленский добивается справедливости от ЕС
Как уже упоминалось ранее, немецкий лидер Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса.
По его словам, фактически речь идет о промежуточном шаге на пути к полноправному членству страны в блоке.
Однако Владимир Зеленский сразу четко дал понять, что не поддерживает такую идею.
Президент Украины направил властям ЕС специальное письмо — это произошло 22 мая.
В нем он обратил внимание на то, что падение режима премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открыло окно возможностей для существенного прогресса в переговорах о вступлении.
На этом фоне глава государства еще раз напомнил ЕС, что именно Украина оберегает спокойствие Европы и уже много лет сдерживает российскую агрессию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-