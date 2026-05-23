"Время пришло". Зеленский отправил специальное письмо Евросоюзу
Зеленский добивается справедливости от ЕС
Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский в письме к лидерам Европейского Союза категорически отбросил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного" члена блока.

Главные тезисы

  • Письмо адресовано Антонио Кошту, Урсуле фон дер Ляен и Никосу Христодулидесу.
  • По убеждению президента, Украина заслуживает равных прав в Европе.

Как уже упоминалось ранее, немецкий лидер Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса.

По его словам, фактически речь идет о промежуточном шаге на пути к полноправному членству страны в блоке.

Однако Владимир Зеленский сразу четко дал понять, что не поддерживает такую идею.

Президент Украины направил властям ЕС специальное письмо — это произошло 22 мая.

В нем он обратил внимание на то, что падение режима премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открыло окно возможностей для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

Было бы несправедливо, если бы Украина была в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Время пришло идти вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины.

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства еще раз напомнил ЕС, что именно Украина оберегает спокойствие Европы и уже много лет сдерживает российскую агрессию.

Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе, — добавил Зеленский.

