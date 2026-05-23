Зеленский добивается справедливости от ЕС

Как уже упоминалось ранее, немецкий лидер Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса.

По его словам, фактически речь идет о промежуточном шаге на пути к полноправному членству страны в блоке.

Однако Владимир Зеленский сразу четко дал понять, что не поддерживает такую идею.

Президент Украины направил властям ЕС специальное письмо — это произошло 22 мая.

В нем он обратил внимание на то, что падение режима премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открыло окно возможностей для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

Было бы несправедливо, если бы Украина была в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Время пришло идти вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства еще раз напомнил ЕС, что именно Украина оберегает спокойствие Европы и уже много лет сдерживает российскую агрессию.