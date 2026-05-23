"Час настав". Зеленський надіслав спеціального листа до Євросоюзу
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, український лідер Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу категорично відкинув пропозицію канцлера ФРН Фрідріха Мерца надати Україні статус "асоційованого" члена блоку.

Головні тези:

  • Лист адресований Антоніо Кошті, Урсулі фон дер Ляєн та Нікосу Христодулідесу.
  • На переконання президента, Україна заслуговує на рівні права в Європі.

Як уже згадувалося раніше, німецький лідер Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу.

За його словами, фактично йдеться про проміжний крок на шляху до повноправного членства країни в блоці.

Однак Володимир Зеленський одразу чітко дав зрозуміти, що не підтримує цб ідею.

Президент України надіслав владі ЄС спеціального листа — це сталося 22 травня.

У ньому він звернув увагу на те, що падіння режиму прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відкрило вікно можливостей для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Час настав рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України.

Володимир Зеленський

На цьому тлі глава держави вкотре нагадав ЄС, що саме Україна оберігає спокій Європи та уже багато років поспіль стримує російську агресію.

Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі, — додав Зеленський.

