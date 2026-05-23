"Час настав". Зеленський надіслав спеціального листа до Євросоюзу

Згідно з даними Reuters, український лідер Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу категорично відкинув пропозицію канцлера ФРН Фрідріха Мерца надати Україні статус "асоційованого" члена блоку.

Зеленський добивається справедливості від ЄС

Як уже згадувалося раніше, німецький лідер Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу.

За його словами, фактично йдеться про проміжний крок на шляху до повноправного членства країни в блоці.

Однак Володимир Зеленський одразу чітко дав зрозуміти, що не підтримує цб ідею.

Президент України надіслав владі ЄС спеціального листа — це сталося 22 травня.

У ньому він звернув увагу на те, що падіння режиму прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відкрило вікно можливостей для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Час настав рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави вкотре нагадав ЄС, що саме Україна оберігає спокій Європи та уже багато років поспіль стримує російську агресію.