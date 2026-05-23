"Час настав". Зеленський надіслав спеціального листа до Євросоюзу

Згідно з даними Reuters, український лідер Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу категорично відкинув пропозицію канцлера ФРН Фрідріха Мерца надати Україні статус "асоційованого" члена блоку.
Головні тези:
- Лист адресований Антоніо Кошті, Урсулі фон дер Ляєн та Нікосу Христодулідесу.
- На переконання президента, Україна заслуговує на рівні права в Європі.
Зеленський добивається справедливості від ЄС
Як уже згадувалося раніше, німецький лідер Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу.
За його словами, фактично йдеться про проміжний крок на шляху до повноправного членства країни в блоці.
Однак Володимир Зеленський одразу чітко дав зрозуміти, що не підтримує цб ідею.
Президент України надіслав владі ЄС спеціального листа — це сталося 22 травня.
У ньому він звернув увагу на те, що падіння режиму прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відкрило вікно можливостей для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.
На цьому тлі глава держави вкотре нагадав ЄС, що саме Україна оберігає спокій Європи та уже багато років поспіль стримує російську агресію.
