Росія готує комбінований удар по Україні з застосуванням "Орєшніка" — Зеленський

Президент Володимир Зеленський попереджає українців про підготовку Росією нового комбінованого удару по країні, у томц числі й з застосуванням балістичної ракети “Орєшнік”.
Головні тези:
- Український президент попереджає про підготовку Росією комбінованого удару з використанням балістичної ракети «Орєшнік».
- Зеленський закликає громадян бути пильними і використовувати укриття в разі надзвичайних ситуацій.
Росіяни готуються ударити “Орєшніком” по Україні — Зеленський
Президент заслухав доповідь розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «орєшніка», перевіряємо цю інформацію.
Зеленський звернув увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.
Зеленський заявив про підготовку до російського удару з боку ППО України.
Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати — мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями.
