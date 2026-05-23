Росія готує комбінований удар по Україні з застосуванням "Орєшніка" — Зеленський
Президент Володимир Зеленський попереджає українців про підготовку Росією нового комбінованого удару по країні, у томц числі й з застосуванням балістичної ракети “Орєшнік”.

Головні тези:

  • Український президент попереджає про підготовку Росією комбінованого удару з використанням балістичної ракети «Орєшнік».
  • Зеленський закликає громадян бути пильними і використовувати укриття в разі надзвичайних ситуацій.

Росіяни готуються ударити “Орєшніком” по Україні — Зеленський

Президент заслухав доповідь розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «орєшніка», перевіряємо цю інформацію.

Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя — користуйтесь укриттями.

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський звернув увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.

Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною — треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну.

Зеленський заявив про підготовку до російського удару з боку ППО України.

Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати — мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями.

