Присутність України в ЄС має бути повноправною — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що членство України у Європейському Союзі повинно бути повноцінним та повноправним.
Головні тези:
- Зеленський настоює на повноцінному членстві України в Європейському Союзі.
- Присутність України в ЄС повинна бути повноправною та змістовною, включаючи право голосу.
Зеленський відреагував на слова Мерца про статус асоційованого члена ЄС для України
За словами глави держави, активно триває дипломатична робота з партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС.
Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів і змістовному руху у переговорах.
Своє звернення Володимир Зеленський записав на тлі повідомлення агентства Reuters про лист президента України, який він надіслав лідерам Євросоюзу 22 травня. В Офісі президента України підтвердили існування цього листа.
За даними агентства, у листі Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.
