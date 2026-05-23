Присутність України в ЄС має бути повноправною — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Присутність України в ЄС має бути повноправною — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський наполягає, що членство України у Європейському Союзі повинно бути повноцінним та повноправним.

Головні тези:

  • Зеленський настоює на повноцінному членстві України в Європейському Союзі.
  • Присутність України в ЄС повинна бути повноправною та змістовною, включаючи право голосу.

Зеленський відреагував на слова Мерца про статус асоційованого члена ЄС для України

За словами глави держави, активно триває дипломатична робота з партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС.

Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів і змістовному руху у переговорах.

Своє звернення Володимир Зеленський записав на тлі повідомлення агентства Reuters про лист президента України, який він надіслав лідерам Євросоюзу 22 травня. В Офісі президента України підтвердили існування цього листа.

За даними агентства, у листі Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Негайний вступ України до ЄС, звісно, неможливий — Мерц
Мерц описав своє бачення євроінтеграції України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час настав". Зеленський надіслав спеціального листа до Євросоюзу
Зеленський добивається справедливості від ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ухвалив нові санкції проти російських воєнних злочинців
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?