Присутність України в ЄС має бути повноправною — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що членство України у Європейському Союзі повинно бути повноцінним та повноправним.

Зеленський відреагував на слова Мерца про статус асоційованого члена ЄС для України

За словами глави держави, активно триває дипломатична робота з партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС.

Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів і змістовному руху у переговорах.

Своє звернення Володимир Зеленський записав на тлі повідомлення агентства Reuters про лист президента України, який він надіслав лідерам Євросоюзу 22 травня. В Офісі президента України підтвердили існування цього листа.

За даними агентства, у листі Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноправного та змістовного членства України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.