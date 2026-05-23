Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным — Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть полноценным и полноправным.
Главные тезисы
- Президент Зеленский настаивает, что Украина должна быть полноправным членом Европейского Союза.
- Украина борется за свою независимость и за право голоса в рамках ЕС.
Зеленский отреагировал на слова Мерца о статусе ассоциированного члена ЕС для Украины
По словам главы государства, активно идет дипломатическая работа с партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.
Зеленский отметил важность открытия переговорных кластеров и содержательного движения в переговорах.
Свое обращение Владимир Зеленский записал на фоне сообщения агентства Reuters о письме президента Украины, которое он направил лидерам Евросоюза 22 мая. В Офисе президента Украины подтвердили существование этого письма.
По данным агентства, в письме Зеленский заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС несправедливо, поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.
