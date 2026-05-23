Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский настаивает, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть полноценным и полноправным.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский настаивает, что Украина должна быть полноправным членом Европейского Союза.
  • Украина борется за свою независимость и за право голоса в рамках ЕС.

Зеленский отреагировал на слова Мерца о статусе ассоциированного члена ЕС для Украины

По словам главы государства, активно идет дипломатическая работа с партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.

Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всего живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите играет действительно глобальную роль. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным — полноправным.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил важность открытия переговорных кластеров и содержательного движения в переговорах.

Свое обращение Владимир Зеленский записал на фоне сообщения агентства Reuters о письме президента Украины, которое он направил лидерам Евросоюза 22 мая. В Офисе президента Украины подтвердили существование этого письма.

По данным агентства, в письме Зеленский заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС несправедливо, поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

Было бы несправедливо, если бы Украина была в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пора двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно — Мерц
Мерц описал свое видение евроинтеграции Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время пришло". Зеленский отправил специальное письмо Евросоюзу
Зеленский добивается справедливости от ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял новые санкции против российских военных преступников
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?