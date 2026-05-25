Россия повредила в Киеве около 300 объектов во время последней атаки — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия повредила в Киеве около 300 объектов во время последней атаки — Зеленский

Владимир Зеленский
Киев
Read in English
Читати українською

В Киеве в результате массированной российской атаки 24 мая повреждено около 300 объектов, в том числе почти 150 жилых домов.

Главные тезисы

  • Более 300 объектов повреждены в Киеве в результате российской атаки.
  • В последних ударами по столице Украины пострадало около 150 жилых домов.

Россия повредила почти 150 жилых домов в Киеве 24 мая — Зеленский

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Шевченковском и Подольском районах столицы продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. Привлечены около 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов — в течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения в почти 150 частных и многоэтажных домах.

На данный момент известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах находится 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно, заметил Президент и выразил благодарность медикам, которые лечат и поддерживают людей, а также всем работающим над восстановительными работами всем службам.

В общей сложности 24 мая под российскими ударами находились шесть областей.

Защиты должно быть больше: поддержка ПВО — это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть ответственность за все эти удары.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также глава государства поблагодарил партнеров, осудивших вчерашний удар, и всех, кто готов помогать Украине реальными шагами.

Противовоздушная оборона обезвредила 55 ракет и 549 российских беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 23 мая, основным направлением удара был Киев. Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях.

В общей сложности РФ применила 90 ракет и 600 БПЛА:

  • одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" (район пуска — Капустин Яр, Астраханская область, РФ);

  • две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска — Липецкая область, РФ);

  • три противокорабельных ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков — ТОТ АР Крым, Курская область, РФ);

  • 30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);

  • 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков — Вологодская, Курская область область, РФ, акватория Черного моря);

  • 600 ударных БПЛА по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Посольство США в Киеве предупреждает о вероятности масштабного воздушного удара России в течение суток
Посольство
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число пострадавших в Киеве выросло до 69 человек
Виталий Кличко
Атака России на Киев 24 мая — новые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал последствия атаки России на Киев
Владимир Зеленский
Атака РФ на Киев 24 мая - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?