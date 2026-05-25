Россия повредила в Киеве около 300 объектов во время последней атаки — Зеленский

В Киеве в результате массированной российской атаки 24 мая повреждено около 300 объектов, в том числе почти 150 жилых домов.

Россия повредила почти 150 жилых домов в Киеве 24 мая — Зеленский

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Шевченковском и Подольском районах столицы продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. Привлечены около 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов — в течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения в почти 150 частных и многоэтажных домах.

На данный момент известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах находится 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно, заметил Президент и выразил благодарность медикам, которые лечат и поддерживают людей, а также всем работающим над восстановительными работами всем службам.

В общей сложности 24 мая под российскими ударами находились шесть областей.

Защиты должно быть больше: поддержка ПВО — это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть ответственность за все эти удары. Владимир Зеленский Президент Украины

Также глава государства поблагодарил партнеров, осудивших вчерашний удар, и всех, кто готов помогать Украине реальными шагами.

Противовоздушная оборона обезвредила 55 ракет и 549 российских беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 23 мая, основным направлением удара был Киев. Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях.

В общей сложности РФ применила 90 ракет и 600 БПЛА: