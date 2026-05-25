Россия повредила в Киеве около 300 объектов во время последней атаки — Зеленский

В Киеве в результате массированной российской атаки 24 мая повреждено около 300 объектов, в том числе почти 150 жилых домов.
Главные тезисы
- Более 300 объектов повреждены в Киеве в результате российской атаки.
- В последних ударами по столице Украины пострадало около 150 жилых домов.
Россия повредила почти 150 жилых домов в Киеве 24 мая — Зеленский
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в Шевченковском и Подольском районах столицы продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. Привлечены около 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов — в течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения в почти 150 частных и многоэтажных домах.
В общей сложности 24 мая под российскими ударами находились шесть областей.
Также глава государства поблагодарил партнеров, осудивших вчерашний удар, и всех, кто готов помогать Украине реальными шагами.
Противовоздушная оборона обезвредила 55 ракет и 549 российских беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 23 мая, основным направлением удара был Киев. Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях.
В общей сложности РФ применила 90 ракет и 600 БПЛА:
одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" (район пуска — Капустин Яр, Астраханская область, РФ);
две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска — Липецкая область, РФ);
три противокорабельных ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков — ТОТ АР Крым, Курская область, РФ);
30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);
54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков — Вологодская, Курская область область, РФ, акватория Черного моря);
600 ударных БПЛА по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).
