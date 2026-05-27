Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу на фоне массированных атак РФ по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО.

Главные тезисы

  • Обострение ситуации в Украине вызвано массированными атаками РФ.
  • Президент Зеленский подчеркнул критический дефицит средств ПВО и просит помощи у американского руководства.
  • Украина просит поставки систем ПВО, включая ракеты Patriot PAC-3, для защиты от российских ракетных атак.

Зеленский обратился в США из-за критического дефицита средств ПВО

Об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.

По его словам, адресатов два — Дональд Трамп и Конгресс.

Обращение Зеленского появилось на фоне усиления российских массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.

Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты.

Украинский лидер подчеркнул, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не отвечают реальности угрозы, с которой сталкивается страна. Он попросил помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет.

Я от имени украинского народа с уважением прошу президента и Конгресс США продолжать участвовать в этом процессе. И помочь нам обеспечить это жизненно важное средство защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие ракетные атаки РФ.

Владимир Зеленский

