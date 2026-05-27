Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу на фоне массированных атак РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО.
Главные тезисы
- Обострение ситуации в Украине вызвано массированными атаками РФ.
- Президент Зеленский подчеркнул критический дефицит средств ПВО и просит помощи у американского руководства.
- Украина просит поставки систем ПВО, включая ракеты Patriot PAC-3, для защиты от российских ракетных атак.
Зеленский обратился в США из-за критического дефицита средств ПВО
Об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.
По его словам, адресатов два — Дональд Трамп и Конгресс.
Обращение Зеленского появилось на фоне усиления российских массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.
Украинский лидер подчеркнул, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не отвечают реальности угрозы, с которой сталкивается страна. Он попросил помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет.
