Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу на фоне массированных атак РФ по Украине

Зеленский обратился в США из-за критического дефицита средств ПВО

Об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.

По его словам, адресатов два — Дональд Трамп и Конгресс.

Обращение Зеленского появилось на фоне усиления российских массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.

Что касается противовоздушной обороны от ракет, мы полагаемся на наших друзей. В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты.

Украинский лидер подчеркнул, что нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не отвечают реальности угрозы, с которой сталкивается страна. Он попросил помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет.