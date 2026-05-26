"Решается судьба". Зеленский провел встречу с Тихановской

26 мая глава государства Владимир Зеленский рассказал, что проводит переговоры с лидером беларуского демократического правительства в изгнании Светланой Тихановской. Эта встреча проходит на фоне все более активных попыток России втянуть Беларусь в войну против Украины.

Зеленский усиливает отношения с Тихановской

Украинский лидер обращает внимание на то, что 26 мая в Киеве проходит саммит, объединивший 24 государства, прежде всего страны Европы.

К нему присоединились Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусия.

По словам Владимира Зеленского, Украина поддерживает стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства.

Знаем, что Россия пытается сейчас еще больше вовлечь Беларусь в эту войну против Украины. И мы ценим каждое проявление поддержки от беларусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами будут вновь добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, именно эта тема была в центре переговоров со Светланой Тихановской и ее командой.

На этом фоне Зеленский в очередной раз напомнил беларусам и миру, что Украина никогда не угрожала Беларуси.