"Решается судьба". Зеленский провел встречу с Тихановской

26 мая глава государства Владимир Зеленский рассказал, что проводит переговоры с лидером беларуского демократического правительства в изгнании Светланой Тихановской. Эта встреча проходит на фоне все более активных попыток России втянуть Беларусь в войну против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский в который раз напомнил, что Украина никогда не была угрозой для Беларуси.
- Президент настроен сделать все возможное, чтобы украинцам не пришлось воевать с беларусами.
Зеленский усиливает отношения с Тихановской
Украинский лидер обращает внимание на то, что 26 мая в Киеве проходит саммит, объединивший 24 государства, прежде всего страны Европы.
К нему присоединились Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусия.
По словам Владимира Зеленского, Украина поддерживает стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства.
Как отметил глава государства, именно эта тема была в центре переговоров со Светланой Тихановской и ее командой.
На этом фоне Зеленский в очередной раз напомнил беларусам и миру, что Украина никогда не угрожала Беларуси.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-