"Вирішується доля". Зеленський провів зустріч із Тихановською
Володимир Зеленський
26 травня глава держави Володимир Зеленський розповів, що проводить переговори з лідеркою білоруського демократичного уряду у вигнанні Світланою Тихановською. Ця зустріч відбувається на тлі дедалі активніших спроб Росії втягнути Білорусь у війну проти України.

Головні тези:

  • Зеленський вкотре нагадав, що Україна ніколи не була загрозою для Білорусі.
  • Президент налаштований зробити все можливе, щоб українцям не довелося воювати з білорусами.

Український лідер звертає увагу на те, що 26 травня в Києві відбувається саміт, який об’єднав 24 держави, насамперед країни Європи.

До нього долучилися Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь.

За словами Володимира Зеленського, Україна підтримує прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання.

Знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви.

Як зазначив глава держави, саме ця тема була у центрі його переговорів зі Світланою Тихановською та її командою.

На цьому тлі Зеленський вкотре нагадав білорусам та світу, що Україна ніколи не була загрозою для Білорусі.

І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією, — додав президент.

