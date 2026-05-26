"Вирішується доля". Зеленський провів зустріч із Тихановською

26 травня глава держави Володимир Зеленський розповів, що проводить переговори з лідеркою білоруського демократичного уряду у вигнанні Світланою Тихановською. Ця зустріч відбувається на тлі дедалі активніших спроб Росії втягнути Білорусь у війну проти України.

Зеленський посилює відносини з Тихановською

Український лідер звертає увагу на те, що 26 травня в Києві відбувається саміт, який об’єднав 24 держави, насамперед країни Європи.

До нього долучилися Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь.

За словами Володимира Зеленського, Україна підтримує прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання.

Знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, саме ця тема була у центрі його переговорів зі Світланою Тихановською та її командою.

На цьому тлі Зеленський вкотре нагадав білорусам та світу, що Україна ніколи не була загрозою для Білорусі.