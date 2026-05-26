Китай відреагував на погрози Путіна щодо посилення ударів по Києву
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай відреагував на погрози Путіна щодо посилення ударів по Києву

Китай
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Офіційний Пекін виступив з публічною заявою, коментують погрози Кремля щодо нових масованих ударів по столиці України. Влада Китаю закликала "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.

Головні тези:

  • Китай і надалі продовжує вдавати, що є “миротворцем” у цій війні.
  • У Пекіні не відповіли, чи будуть вивозити з Києва своїх дипломатів.

Китай досі імітує нейтральну позицію в російсько-українській війні

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.

Там почали запевняти, що позиція Китаю є послідовною та чіткою. Пекін не визнає той факт, що він багато років поспіль допомагає диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України.

Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту, — цинічно заявила спікерка МЗС КНР Мао Нін.

На тлі останніх погроз Путіна Пеквн озвучив абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій, а також повернутися на шлях переговорів.

Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів, — цинічно додала Мао Нін.

Що цікаво, реагуючи на уточнююче запитання про те, чи планує офіційний Пекін евакуювати дипломатів свого посольства з Києва, речниця МЗС не захотіла відповідати.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін передав Трампу попередження про посилення атак на Київ
Путін знову нагамається залякати Україну та світ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна зупинила НПЗ “Сызранский” і уразила командні пункти армії РФ
Генштаб ЗСУ
Генштаб оголосив про нові успіхи українських військ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ одночасно атакувала Україну двома "Орєшніками" — що сталося з другою ракетою
Орєшнік

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?