Офіційний Пекін виступив з публічною заявою, коментують погрози Кремля щодо нових масованих ударів по столиці України. Влада Китаю закликала "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.

Китай досі імітує нейтральну позицію в російсько-українській війні

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.

Там почали запевняти, що позиція Китаю є послідовною та чіткою. Пекін не визнає той факт, що він багато років поспіль допомагає диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України.

Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту, — цинічно заявила спікерка МЗС КНР Мао Нін. Поширити

На тлі останніх погроз Путіна Пеквн озвучив абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій, а також повернутися на шлях переговорів.

Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів, — цинічно додала Мао Нін. Поширити

Що цікаво, реагуючи на уточнююче запитання про те, чи планує офіційний Пекін евакуювати дипломатів свого посольства з Києва, речниця МЗС не захотіла відповідати.