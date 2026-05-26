Китай відреагував на погрози Путіна щодо посилення ударів по Києву

Офіційний Пекін виступив з публічною заявою, коментують погрози Кремля щодо нових масованих ударів по столиці України. Влада Китаю закликала "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.
Головні тези:
- Китай і надалі продовжує вдавати, що є “миротворцем” у цій війні.
- У Пекіні не відповіли, чи будуть вивозити з Києва своїх дипломатів.
Китай досі імітує нейтральну позицію в російсько-українській війні
З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.
Там почали запевняти, що позиція Китаю є послідовною та чіткою. Пекін не визнає той факт, що він багато років поспіль допомагає диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України.
На тлі останніх погроз Путіна Пеквн озвучив абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій, а також повернутися на шлях переговорів.
Що цікаво, реагуючи на уточнююче запитання про те, чи планує офіційний Пекін евакуювати дипломатів свого посольства з Києва, речниця МЗС не захотіла відповідати.
