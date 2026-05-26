Китай отреагировал на угрозы Путина касательно усиления ударов по Киеву

Официальный Пекин выступил с публичным заявлением, комментируя угрозы Кремля по поводу новых массированных ударов по столице Украины. Власти Китая призвали "соответствующие стороны" воздержаться от усиления боевых действий.
Главные тезисы
- Китай и дальше продолжает делать вид, что является "миротворцем" в этой войне.
- В Пекине не ответили, будут ли вывозить из Киева своих дипломатов.
Китай все еще имитирует нейтральную позицию в российско-украинской войне
С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел КНР.
Там начали уверять, что позиция Китая является последовательной и четкой. Пекин не признает тот факт, что он много лет помогает диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины.
На фоне последних угроз Путина Пеквен озвучил абстрактный призыв ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий, а также вернуться на путь переговоров.
Что интересно, реагируя на уточняющий вопрос о том, планирует ли официальный Пекин эвакуировать дипломатов своего посольства из Киева, представитель МИД не захотела отвечать.
