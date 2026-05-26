Официальный Пекин выступил с публичным заявлением, комментируя угрозы Кремля по поводу новых массированных ударов по столице Украины. Власти Китая призвали "соответствующие стороны" воздержаться от усиления боевых действий.

Китай все еще имитирует нейтральную позицию в российско-украинской войне

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел КНР.

Там начали уверять, что позиция Китая является последовательной и четкой. Пекин не признает тот факт, что он много лет помогает диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины.

Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта, — цинично заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

На фоне последних угроз Путина Пеквен озвучил абстрактный призыв ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий, а также вернуться на путь переговоров.

Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров, — цинично добавила Мао Нин.

Что интересно, реагируя на уточняющий вопрос о том, планирует ли официальный Пекин эвакуировать дипломатов своего посольства из Киева, представитель МИД не захотела отвечать.