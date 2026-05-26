РФ одновременно атаковала Украину двумя "Орешниками" — что произошло со второй ракетой

Еще 24 мая Минобороны РФ официально подтвердило, что для массированной атаки на Украину использовали несколько баллистических ракет "Орешник", а не одну, как сообщили в Воздушных силах ВСУ. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал эту информацию и объявил свои выводы.

Один из "Орешников" мог даже не долететь до цели

Украинские OSINT-исследователи опубликовали в сети видео, на котором можно увидеть запуск второй ракеты.

Аналитики сразу обратили внимание на то, что на записи можно рассмотреть падение шести суббоеприпасов, что характерно именно для "Орешника".

Согласно данным инсайдеров, ракета могла упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой — примерно в 40 километрах от линии фронта.

Как объясняет команда ISW, если это действительно так, то можно уже предположить, что большая часть применений "Орешника" могла завершаться техническими сбоями еще до поражения целей.

Аналитики украинского проекта "АрмияInform" провели свои расчеты и заявили, что комбинированный удар России 23-24 мая мог стоить около 361 миллиона долларов.

Что важно понимать, из этой суммы примерно 50 миллионов долларов приходится на одну ракету "Орешник".