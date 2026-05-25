По описанию российской пропаганды "Орешник" в варианте с "кинетической" боевой частью обладает огромной разрушительной силой и поражает углубленные объекты "вольфрамовыми стержнями", однако обзор уже третьего места падения этих блоков говорит о совсем другом.

Россия распространяет миф о разрушительной силе "Орешника" — эксперты опровергают

Специалисты уже активно исследуют место падения блоков баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Белой Церкви в ночь на 24 мая, но позволили развенчать еще один миф рашистов относительно этого оружия.

Потому что после уже третьего использования БРСД "Орешник" без всяких весомых последствий даже граждане РФ начали сомневаться в кремлевской пропаганде по поводу "аналоговнетности" этого оружия. На фоне этого рашишские пропагандисты снова распространили тезис, что "Орешник" несет специальные вольфрамовые кинетические боевые элементы. И они якобы имеют сверхвысокое пробитие, за счет чего, мол, поражаются какие-то "секретные подземные укрытия", а потому на поверхности почти ничего не видно.

В то же время Defense Express из собственных источников узнал размеры воронок, оставленных блоками "Орешника" в обычной почве. Общий обзор показал, что их средние размеры ориентировочно: до 3 метров в диаметре и до 2 метров в глубину.

Из-за энергии столкновения сами блоки уже физически не существуют из-за сверхмалой фрагментации с частичным испарением вследствие энергии столкновения. Это не позволяет дать ответ на вопрос, действительно ли речь идет о так называемых "стержнях", или о корпусах массо-габаритных макетов зарядов.

В любом случае, в целом размер и глубина воронок, а также последствия поражения гаражей, соответствуют тому, что было исследовано в Днепре и Львове. То есть ни о какой новой боевой части речь тоже не идет.

Размеры размеры воронок позволяют примерно оценить энергию удара, которая привела к их образованию. Точные математические расчеты и моделирование будут проведены позже, однако, ориентировочно речь идет о приблизительном диапазоне в 220-400 МДж.

Такая энергия столкновения примерно эквивалентна взрыву 52-95 кг в тротиловом эквиваленте. Но это довольно условное сравнение из-за абсолютного разного характера высвобождения энергии во время кинетического удара и химического взрыва. Также при взрыве даже фугасной боевой части так или иначе образуются первичные и вторичные обломки, которых при кинетическом ударе почти нет.

Russia used an Oreshnik intermediate-range ballistic missile (IRBM) against the Kyiv region, with the impact area identified near Bila Tserkva.



Footage also appears to show the missile’s post-boost separation phase, with multiple reentry vehicles descending toward the target… pic.twitter.com/NkUxI5TP7P — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 23, 2026

Но в целом это вполне позволяет оценить последствия такого удара, содержащего 36 блоков и условно эквивалент удара 36 "Шахедам" с усиленной боевой частью. Хотя характер поражения в обоих случаях принципиально разный, потому что боевая часть "Шахеда" имеет фугасный и обломочный эффект.