СМИ показали последствия удара России "Орешником" по Белой Церкви — видео

Ночью 24 мая Россия совершила новую массированную комбинированную атаку на разные регионы Украины. Уже утром в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что враг ударил по Белой Церкви баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Удар "Орешником" по Белой Церкви — какие последствия

Еще утром 24 мая аналитики из “КіберБорошна” сообщили, что вражеская баллистическая ракета попала по гаражному кооперативу.

Впоследствии местные власти подтвердили, что это действительно так.

Орешник реально попал по гаражному кооперативу в Белой Церкви. При этом совершенно в другой части города от аэродрома. Вот так, оружие возмездия, — написали аналитики.

Уже вечером журналисты получили доступ к месту удара и сняли видео, где можно увидеть последствия этой атаки.

Так выглядит Белая Церковь, куда РФ ночью ударила "Орешником". Ранее в областной прокуратуре уточнили, что в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия, — пишет "Суспільне".

Согласно последним данным, именно в Киевской области из-за вражеских атак погибли два человека, еще восемь гражданских получили ранения, в том числе и младенец.

Экстренные службы официально подтвердили, что работали на 25 локациях в области.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе возросло количество пострадавших — до 81 человека.