ЗМІ показали наслідки удару Росії "Орєшніком" по Білій Церкві — відео

Уночі 24 травня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворог ударив по Білій Церкві балістичною ракетою середньої дальності РС-26 “Рубіж” (“Орєшнік”).

Ще вранці 24 травня аналітики з “КіберБорошна” повідомили, що ворожа балістична ракета влучила по гаражному кооперативу.

Згодом місцева влада підтвердила, що це дійсно так.

Орешнік реально влучив по гаражному кооперативу в Білій Церкві. При цьому абсолютно в іншій частині міста від аеродрому. Оце так, оружіє возмєздія, — написали представники "КіберБорошна".

Уже ввечері журналісти отримали доступ до місця удару та зняли відео, на яких можна побачити наслідки цієї атаки.

Такий вигляд має Біла Церква, куди РФ уночі вдарила "Орєшніком". Раніше в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі пошкоджені гаражний кооператив і будівлі підприємства, — пише "Суспільне".

Згідно з останніми даними, саме в Київській області через ворожі атаки загинули двоє людей, ще восьмеро цивільних отримали поранення, зокрема й немовля.

Екстрені служби офіційно підтвердили журналістам, що працювали на 25 локаціях в області.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті зросла кількість постраждалих — до 81 особи.