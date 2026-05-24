ЗМІ показали наслідки удару Росії "Орєшніком" по Білій Церкві — відео

Уночі 24 травня Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворог ударив по Білій Церкві балістичною ракетою середньої дальності РС-26 “Рубіж” (“Орєшнік”).
Головні тези:
- Міноборони РФ стверджує, що Україну атакували кількома “Орєшніками” одразу.
- Однак офіційний Київ цю інформацію поки жодним чином не коментував.
Удар "Орєшніком" по Білій Церкві — які наслідки
Ще вранці 24 травня аналітики з “КіберБорошна” повідомили, що ворожа балістична ракета влучила по гаражному кооперативу.
Згодом місцева влада підтвердила, що це дійсно так.
Уже ввечері журналісти отримали доступ до місця удару та зняли відео, на яких можна побачити наслідки цієї атаки.
Згідно з останніми даними, саме в Київській області через ворожі атаки загинули двоє людей, ще восьмеро цивільних отримали поранення, зокрема й немовля.
Екстрені служби офіційно підтвердили журналістам, що працювали на 25 локаціях в області.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті зросла кількість постраждалих — до 81 особи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-