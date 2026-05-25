Українські експерти розвіяли міф пропаганди РФ про руйнівну силу "Орєшніка"

За описом російської пропаганди "Орєшнік" у варіанті з "кінетичною" бойовою частиною має величезну руйнівну силу та уражає заглиблені об'єкти "вольфрамовими стержнями", однак огляд вже третього місця падіння цих блоків говорить про зовсім інше.

Росія поширює міф про руйнівну силу “Орєшніка” — експерти спростовують

Фахівці вже активно досліджують місце падіння блоків балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві у ніч на 24 травня, але вони дозволили розвінчати ще один міф рашистів щодо цієї зброї.

Бо після вже третього використання БРСД "Орєшнік" без жодних вагомих наслідків навіть громадяни РФ почали сумніватися у кремлівській пропаганді щодо "аналоговнєтності" цієї зброї. На тлі цього рашиські пропагандисти знову поширили тезу, що "Орєшнік" несе спеціальні вольфрамові кінетичні бойові елементи. І вони нібито мають надвисоке пробиття, за рахунок чого, мовляв, уражаються якісь "секретні підземні укриття", а тому на поверхні майже нічого не видно.

Водночас Defense Express із власних джерел дізнався розміри вирв, які залишили блоки "Орєшніка" у звичайному ґрунті. Загальний огляд показав, що їх середні розміри орієнтовно: до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів глибиною.

Через енергію зіткнення самі блоки вже фізично не існують через надмалу фрагментацію із частковим випаровуванням внаслідок енергії зіткнення. Це не дозволяє дати відповідь на питання, чи дійсно мова йде про так звані "стержні", чи про корпуси масо-габаритних макетів зарядів.

У будь-якому випадку загалом розмір та глибина вирв, а також наслідки ураження гаражів, відповідають тому, що було досліджено у Дніпрі та Львові. Тобто ні про яку нову бойову частину мова також не йде.

Розміри розміри вирв дозволяють приблизно оцінити енергію удару, яка призвела до їх утворення. Точні математичні розрахунки та моделювання будуть проведені пізніше, але, орієнтовно мова йде про приблизний діапазон у 220-400 МДж.

Така енергія зіткнення приблизно еквівалентна вибуху 52-95 кг у тротиловому еквіваленті. Але це доволі умовне порівняння, через абсолютний різний характер вивільнення енергії під час кінетичного удару та хімічного вибуху. Також при вибуху навіть фугасної бойової частини так чи інакше утворюються первинні та вторинні уламки, яких при кінетичному ударі майже немає.

Russia used an Oreshnik intermediate-range ballistic missile (IRBM) against the Kyiv region, with the impact area identified near Bila Tserkva.



Footage also appears to show the missile’s post-boost separation phase, with multiple reentry vehicles descending toward the target… pic.twitter.com/NkUxI5TP7P — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 23, 2026

Але загалом це цілком дозволяє оцінити наслідки такого удару, який містить 36 блоків та умовно є еквівалентом удару 36 "Шахедам" з посиленою бойовою частиною. Хоча характер ураження в обох випадках принципово різний, бо бойова частина "Шахеда" має фугасний та уламковий ефект.