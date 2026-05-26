РФ одночасно атакувала Україну двома "Орєшніками" — що сталося з другою ракетою

Ще 24 травня Міноборони РФ офіційно підтвердило, що для масованої атаки на Україну використило кілька балістичних ракет “Орєшнік”, а не одну, як повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував цю інформацію та оголосив свої висновки.

Один з “Орєшніків” міг навіть не долетіти до цілі

Українські OSINT-дослідники опублікували в мережі відео, на якому можна побачити запуск другої ракети.

Аналітики одразу звернули увагу на те, що на записі можна розгледіти падіння шести суббоєприпасів, що характерно саме для “Орєшніка”.

Згідно з даними інсайдерів, ракета могла впасти поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої — приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Як пояснює команда ISW, якщо це дійсно так, то можна вже припустити, що чимала частина застосувань "Орєшніка" могла завершуватися технічними збоями ще до ураження цілей.

Аналітики українського проєкту "АрміяInform" провели свої розрахунки та заявили, що комбінований удар Росії 23–24 травня міг коштувати близько 361 мільйона доларів.

Що важливо розуміти, з цієї суми приблизно 50 мільйонів доларів припадає на одну ракету "Орєшнік".