Ни одна страна не перечислила средства в фонд Совета мира Трампа

Официальный фонд Совета мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления Газа, через четыре месяца после запуска инициативы не получил ни одного доллара.

Об этом сообщает FT со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инициатива, которую Трамп в январе назвал одной из «важнейших международных организаций в истории», находится в юридической и политической неопределенности.

Несмотря на публичные заявления о готовности стран-доноров выделить значительные средства (в общей сложности около 17 млрд долларов — ред.), реальные транзакции на официальный счет фонда не производились.

По словам четырех человек, знакомых с этим вопросом, через четыре месяца после начала работы Совета ее финансовый фонд, созданный Всемирным банком, не получил никаких денег от доноров.

Отмечается, что часть потенциальных доноров перечисляла средства на отдельный счет в банке JPMorgan, не имеющем должного уровня прозрачности.

Чиновник Совета мира подчеркнул, что «был установлен ряд вариантов получения финансирования», включая механизм Всемирного банка, и что «на данный момент доноры решили воспользоваться другими вариантами».

Он добавил, что Совет мира будет «отчитываться о своих финансовых показателях» собственному исполнительному совету, в состав которого входят должностные лица администрации Трампа и другие советники.

Обращается внимание, что взносы в размере около 3 млн. долларов от Марокко и 20 млн. долларов от Объединенных Арабских Эмиратов помогли финансировать офис «высокого представителя» в послевоенной Газе Николая Младенова и зарплаты Палестинского технократического комитета, который Совет сформировал для управления сектором.

Два источника рассказали, что ОАЭ также недавно предоставили 100 млн долларов на обучение новых полицейских сил для Газы, но программа еще не началась и средства заморожены.

Отмечается, что Государственный департамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов на повседневную деятельность Рады и предоставить ему около 50 млн долларов для финансирования операций, но эти средства еще не распределены.

Недавний опрос ЕС, ООН и Всемирного банка оценил, что для реконструкции Газа в течение следующего десятилетия понадобится более 70 млрд долларов.