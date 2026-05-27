Министр обороны ЕС требует прекратить производство ракет "от кутюр"

Комиссар Европейского союза по обороне Андриус Кубилюс активно добивается того, чтобы Европа начала наращивать производство серьезного оружия и отказалась от сложных и дорогих "элитных" ракет "от кутюр".

По убеждению Кубилюса, именно сейчас настал подходящий момент, чтобы открыть свои запасы вооружения для поставок Украине.

Правительства (Европейского союза — ред.) должны открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, — отметил комиссар.

Он также озвучил предположение, что Украина могла бы самостоятельно закупать оружие у ЕС из имеющихся запасов.

Для этого официальный Киев мог бы использовать средства в размере 60 млрд евро из недавно согласованного кредита на сумму 90 млрд евро.

Как считает Андриус Кубилюс, продавцы могли бы потом использовать эти средства для закупки дополнительного оружия или наращивания объемов производства.

Единственная формула, которая может принести мир — это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины, — добавил комиссар.

Он также не скрывает, что Европа никак не может догнать Россию и Украину в производстве ракет.

Одна из главных причин заключается в том, что европейцы производят то, что они называют "высокой модой".