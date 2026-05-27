Министр обороны ЕС требует прекратить производство ракет "от кутюр"
Категория
Мир
Дата публикации

Министр обороны ЕС требует прекратить производство ракет "от кутюр"

Кубилюс критикует подход ЕС к усилению обороны
Читати українською
Источник:  Financial Times

Комиссар Европейского союза по обороне Андриус Кубилюс активно добивается того, чтобы Европа начала наращивать производство серьезного оружия и отказалась от сложных и дорогих "элитных" ракет "от кутюр".

Главные тезисы

  • Европа производит вдвое меньше ракет, чем Украина и в четыре раза меньше, чем РФ.
  • Именно поэтому комиссар призывает немедленно перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и массово.

Кубилюс критикует подход ЕС к усилению обороны

По убеждению Кубилюса, именно сейчас настал подходящий момент, чтобы открыть свои запасы вооружения для поставок Украине.

Правительства (Европейского союза — ред.) должны открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, — отметил комиссар.

Он также озвучил предположение, что Украина могла бы самостоятельно закупать оружие у ЕС из имеющихся запасов.

Для этого официальный Киев мог бы использовать средства в размере 60 млрд евро из недавно согласованного кредита на сумму 90 млрд евро.

Как считает Андриус Кубилюс, продавцы могли бы потом использовать эти средства для закупки дополнительного оружия или наращивания объемов производства.

Единственная формула, которая может принести мир — это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины, — добавил комиссар.

Он также не скрывает, что Европа никак не может догнать Россию и Украину в производстве ракет.

Одна из главных причин заключается в том, что европейцы производят то, что они называют "высокой модой".

Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая и не поддающаяся масштабированию продукция, — пожаловался Кубилюс.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло результаты работы "Народного спутника"
ГУР
"Народный спутник" - как он работает и помогает ГУР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Тихановская открыла Миссию демократических сил Беларуси
Тихановская продолжает бороться за свободу для Беларуси
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин может вторгнуться в Европу "в ближайшие 12 месяцев" — инсайдеры
Путин может пойти ва-банк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?