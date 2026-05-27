Министр обороны ЕС требует прекратить производство ракет "от кутюр"

Комиссар Европейского союза по обороне Андриус Кубилюс активно добивается того, чтобы Европа начала наращивать производство серьезного оружия и отказалась от сложных и дорогих "элитных" ракет "от кутюр".
Главные тезисы
- Европа производит вдвое меньше ракет, чем Украина и в четыре раза меньше, чем РФ.
- Именно поэтому комиссар призывает немедленно перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и массово.
Кубилюс критикует подход ЕС к усилению обороны
По убеждению Кубилюса, именно сейчас настал подходящий момент, чтобы открыть свои запасы вооружения для поставок Украине.
Он также озвучил предположение, что Украина могла бы самостоятельно закупать оружие у ЕС из имеющихся запасов.
Для этого официальный Киев мог бы использовать средства в размере 60 млрд евро из недавно согласованного кредита на сумму 90 млрд евро.
Как считает Андриус Кубилюс, продавцы могли бы потом использовать эти средства для закупки дополнительного оружия или наращивания объемов производства.
Он также не скрывает, что Европа никак не может догнать Россию и Украину в производстве ракет.
Одна из главных причин заключается в том, что европейцы производят то, что они называют "высокой модой".
