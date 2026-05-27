Міністр оборони ЄС вимагає припинити виробництво ракет "від кутюр"
Андріус Кубілюс
Джерело:  Financial Times

Комісар Європейського союзу з питань оборони Андріус Кубілюс всіляко добивається того, щоб Європа почала активно нарощувати виробництво серйозної зброї та відмовилася від складних і дорогих "елітних" ракет “від кутюр”.

Головні тези:

  • Європа виробляє вдвічі менше ракет, ніж Україна та вчетверо менше, ніж РФ.
  • Саме тому комісар закликає негайно перейти до дешевших систем, які можна виробляти швидко та масово.

Кубілюс критикує підхід ЄС до посилення оборони

На переконання Кубілюса, саме зараз настав слушний момент, щоб відкрити свої запаси озброєння для постачання Україні.

Уряди (європейського союзу — ред.) повинні відкрити свої запаси, щоб забезпечити Україну всім необхідним, — наголосив комісар.

Він також озвучив припущення, що Україна могла б самостійно закуповувати зброю в ЄС із наявних запасів.

Для цього офіційний Київ міг би використовуючи кошти в розмірі 60 млрд євро з нещодавно узгодженого кредиту на суму 90 млрд євро.

Як вважає Андріус Кубілюс, продавці могли б потім використовувати ці кошти для закупівлі додаткової зброї або нарощування обсягів виробництва.

Єдина формула, яка може принести мир, — це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України, — додав комісар.

Він також не приховує, що Європа ніяк не може наздогнати Росію та Україну у виробництві ракет.

Одна з головних причин полягає в тому, що європейці виробляють те, що вони називають "високою модою".

Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і така, що не піддається масштабуванню, продукція, — поскаржився Кубілюс.

