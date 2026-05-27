Тихановська започаткувала Місію демократичних сил Білорусі
Джерело:  online.ua

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у межах свого візиту до України відкрила у Києві Місію демократичних сил Білорусі. На переконання політикині, це дасть можливість поглиби співпрацю між демократичними силами обох країн.

Головні тези:

  • Ця урочиста ідея відбулася після зустрічі Тихановської із Зеленським.
  • Очолила місію Світлана Шатіліна.

Я вдячна українським посадовцям, зокрема заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу, за те, що вони приєдналися до нас, а також усім, хто допоміг створити цю місію.

Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції

Вона також звернула увагу на те, що для підтримки України, білоруських волонтерів та бійців, а також білорусів, які мешкають в Україні, потрібно докладати ще більше спільних зусиль.

Як вважає Тихановська, ця нова місія дасть можливість зробити реалізацію вказаних цілей більш послідовною та помітною.

Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Вона допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні — куди звертатися, — переконана лідерка білоруської опозиції.

Що важливо розуміти, очолила місію Світлана Шатіліна — саме вона стане офіційною представницею демократичних сил Білорусі в Україні.

Вільна Білорусь і вільна Україна — це частина одного майбутнього, — заявила Світлана Тихановська.

