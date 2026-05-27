Тихановська започаткувала Місію демократичних сил Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у межах свого візиту до України відкрила у Києві Місію демократичних сил Білорусі. На переконання політикині, це дасть можливість поглиби співпрацю між демократичними силами обох країн.
Головні тези:
- Ця урочиста ідея відбулася після зустрічі Тихановської із Зеленським.
- Очолила місію Світлана Шатіліна.
Тихановська продовжує боротися за свободу для Білорусі
Вона також звернула увагу на те, що для підтримки України, білоруських волонтерів та бійців, а також білорусів, які мешкають в Україні, потрібно докладати ще більше спільних зусиль.
Як вважає Тихановська, ця нова місія дасть можливість зробити реалізацію вказаних цілей більш послідовною та помітною.
Що важливо розуміти, очолила місію Світлана Шатіліна — саме вона стане офіційною представницею демократичних сил Білорусі в Україні.
