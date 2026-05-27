Тихановская открыла Миссию демократических сил Беларуси
Тихановская продолжает бороться за свободу для Беларуси
Источник:  online.ua

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в рамках своего визита в Украину открыла в Киеве Миссию демократических сил Беларуси. По убеждению политики, это позволит углубить сотрудничество между демократическими силами обеих стран.

Главные тезисы

  • Это торжественное событие состоялось после встречи Тихановской с Зеленским.
  • Возглавила миссию Светлана Шатилина.

Тихановская продолжает бороться за свободу для Беларуси

Я благодарна украинским чиновникам, в частности, заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу, за то, что они присоединились к нам, а также всем, кто помог создать эту миссию.

Светлана Тихановская

Лидер беларусской оппозиции

Она также обратила внимание на то, что для поддержки Украины, беларуских волонтеров и бойцов, а также проживающих в Украине белорусов нужно прилагать еще больше совместных усилий.

Как считает Тихановская, эта новая миссия позволит сделать реализацию указанных целей более последовательной и заметной.

Она станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Она поможет украинцам понять, с кем работать, а белорусам в Украине — куда обращаться, — убеждена лидер белоруской оппозиции.

Что важно понимать, возглавила миссию Светлана Шатилина — именно она станет официальной представительницей демократических сил Беларуси в Украине.

Свободная Беларусь и свободная Украина — это часть одного будущего, — заявила Светлана Тихановская.

