Тихановская открыла Миссию демократических сил Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в рамках своего визита в Украину открыла в Киеве Миссию демократических сил Беларуси. По убеждению политики, это позволит углубить сотрудничество между демократическими силами обеих стран.
Главные тезисы
- Это торжественное событие состоялось после встречи Тихановской с Зеленским.
- Возглавила миссию Светлана Шатилина.
Тихановская продолжает бороться за свободу для Беларуси
Она также обратила внимание на то, что для поддержки Украины, беларуских волонтеров и бойцов, а также проживающих в Украине белорусов нужно прилагать еще больше совместных усилий.
Как считает Тихановская, эта новая миссия позволит сделать реализацию указанных целей более последовательной и заметной.
Что важно понимать, возглавила миссию Светлана Шатилина — именно она станет официальной представительницей демократических сил Беларуси в Украине.
