Суд в США постановил убрать имя Трампа из названия Центра Кеннеди

Федеральный суд в Вашингтоне постановил убрать имя президента США Дональда Трампа по названию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, признав незаконным решение руководства учреждения о его переименовании.

Окружной судья Кристофер Купер постановил, что администрация Трампа должна в течение 14 дней демонтировать все вывески с именем президента и изъять упоминания о "Мемориальном центре исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди" из официальных материалов.

В решении суда отмечается, что название Центра Кеннеди закреплено федеральным законом и может быть изменено только Конгрессом. Судья пришел к выводу, что совет учреждения превысил свои полномочия, когда односторонне решил добавить имя Трампа в название культурного учреждения.

Купер также временно заблокировал планы по закрытию Центра Кеннеди во время масштабной реконструкции.

По его мнению, руководство учреждения не учло всех последствий такого шага для культурных программ и мемориальной миссии центра.

В ответ Трамп заявил, что будет работать с Конгрессом по передаче центра под другое управление. По его словам, он не заинтересован в дальнейшем участии в проекте, если у него нет возможности реализовать собственное видение реформирования учреждения.

Иск в суд подала конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти, входящей в совет Центра Кеннеди. Она приветствовала решение суда, заявив, что культурное учреждение принадлежит американскому народу, а не отдельным политикам.

Писали, что Трампу могут запретить переименовывать какие-либо федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.